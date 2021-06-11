乾旱、豪雨、物流塞車三重夾擊 紅肉李果農欲哭無淚

高雄那瑪夏和桃源區種植紅肉李的果農，今年是最慘的一年，先前因乾旱，果粒偏小，廠商收購意願低，這陣子進入採收尾聲，又連逢大雨攪局，加上物流運送受阻，農友欲哭無淚，衡山行善團為此號召訂購，盡力挽救農民心血。

高雄紅肉李種植面積約168公頃，桃源區占約118公頃為大宗，那瑪夏其次，全市年產量為840公噸，出產的紅肉李甜度高、果粒飽滿，適合鮮食及加工做成糖漬李、李子醋、李子酒與果醬等，創造多元商機，許多老農每年就靠此收成養家，但今年先逢乾旱再逢豪雨，產業遭到重擊。

衡山行善團發現紅肉李老農苦處，近期號召大家採購， 協助農友度難關。行善團南區主任陳香靜表示，李子園對那瑪夏果農達虎來說是一家全部的收入，達虎的父母年邁，父親中風多年，念小一的兒子智能障礙，女兒還在念幼稚園，他和妻子每天在果園、醫院兩頭跑，結果今年因疫情，工廠都休息、中盤商也不收。

另住桃源的一名老伯，夫妻倆年近70歲，因體型胖膝蓋都出了問題，為了糊口及存錢置換膝關節，除了務農，也在部落賣小吃，今年碰上疫情，小吃攤暫時收攤，紅肉李也滯銷，幾乎沒有收入。