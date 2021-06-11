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鞏固熱區傳統市場防疫網 屏縣發送攤商防護面罩
端午連假前夕，為避免民眾過節外出採買需求，讓易有人潮聚集的傳統市場成為防疫破口，屏東縣政府今、明兩天派員在曾有確診足跡熱區的屏東、內埔、潮州、東港等地傳統市場發放防護面罩，攤商歡喜收下配口戴上直說「揪感心！」；縣長潘孟安感謝攤商配合各項防疫作為，鞏固屏東的防疫網，共同挺過這次疫情難關。
縣長潘孟安說，市場是防疫圍堵的關鍵戰區，重要程度不低於第一線醫護人員，防疫物資珍貴有限，由於市場攤商是其他縣市確診案例的熱區，這次鎖定曾有確診足跡熱區的傳統市場攤商發放，發放的防護面罩都是社會的善心捐贈，包括慈濟基金會捐贈4000個、立委周春米引介𡘙師傅企業5000個及屏東縣佛教會捐贈1300個，合計1萬300個。
他說，本土疫情嚴峻，適逢端午節連假民眾轉而湧入傳统市場買蔬果魚肉及民生物資，攤販與民眾的距離也較為靠近，市場攤販每天面對不同的顧客，風險很高，防疫必須更提高警戒，絕不能鬆懈；這段時間感謝傳統市場攤商配合，盡力做好防疫，有人熱心提供主顧酒精消毒，有人用塑膠布簾將生鮮商品蓋住，保持衛生，防疫採取最高標準。
攤商表示，端午連假將至，大家為了糊口不得不每天出來做生意，每天要面對不同的人，心中其實很不安，縣府為他們準備防護面罩，覺得揪感心，還有年紀較大的攤商說，這就是他們想要買的，但一直不知要去那裡買，非常謝謝，也會配合政策全力防疫。
縣府呼籲，屏東傳統市場持續進行自主分流採購運動，希望民眾依身分證字號尾數分流採購，尾數單數者，一、三、五、日採買，尾數雙數的人，則是二、四、六採買，少去多買，買好就走；縣府要求各鄉鎮市公所加強稽查所轄市場，更要每日消毒；這波疫情重創攤商業績，已請鄉鎮市公所免收各公有市場租金、清潔費3個月，由縣款直接補貼，減輕基層負擔。
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