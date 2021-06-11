影／環保巡守小尖兵立大功 屏東查獲農地棄置廢棄物

屏東縣政府環保局昨天中午接獲巡守隊通報，有載運廢棄物大貨車在東港溪高灘地附近空地傾倒廢棄物，環保局偕同潮州警方稽查，當場查獲空地遭傾卸大量裝潢木板、廢樹枝、布袋蓮及椰子殼等廢棄物，數量約45車次，重約150公噸，報請屏東地檢署檢察官查扣大貨車及挖土機具，將承租農地的張姓男子和司機共3人依違反廢棄物清理法移送檢方偵辦。

環保局調查，張姓男子承租該私有農地後，收取每車次3000元處理費用，供傾倒廢樹枝幹、拆除裝潢的廢木材板等廢棄物，任意散置大片農地，未施設汙染防治及消防設施，危害土地環境安全，沒有未向環保機關申請領有廢棄物清除處理許可證，也未具備廢棄物再利用檢核資格。

環保局說，嫌犯供稱收受廢木材是要處理再利用，實際卻是假藉再利用之名非法收取廢棄物處理的不當得利，意圖棄置行為，已違反廢棄物清理法第46條第3款、第4款規定，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬以下罰金；也呼籲民眾對閒置農地或廠房出租，要謹慎考量並瞭解承租人用途，避免出租給可疑人士作為非法堆置處理廢棄物之場所，否則可能面臨高額廢棄物清除處理或土壤整治費用，將得不償失。