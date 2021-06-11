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影／環保巡守小尖兵立大功 屏東查獲農地棄置廢棄物

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府環保局會同警方查獲東港溪高灘地附近空地遭人違法傾倒建材、布蓮、椰子殼等廢棄物。圖／縣環保局提供
屏東縣政府環保局會同警方查獲東港溪高灘地附近空地遭人違法傾倒建材、布蓮、椰子殼等廢棄物。圖／縣環保局提供

屏東縣政府環保局昨天中午接獲巡守隊通報，有載運廢棄物大貨車在東港溪高灘地附近空地傾倒廢棄物，環保局偕同潮州警方稽查，當場查獲空地遭傾卸大量裝潢木板、廢樹枝、布袋蓮及椰子殼等廢棄物，數量約45車次，重約150公噸，報請屏東地檢署檢察官查扣大貨車及挖土機具，將承租農地的張姓男子和司機共3人依違反廢棄物清理法移送檢方偵辦。

環保局調查，張姓男子承租該私有農地後，收取每車次3000元處理費用，供傾倒廢樹枝幹、拆除裝潢的廢木材板等廢棄物，任意散置大片農地，未施設汙染防治及消防設施，危害土地環境安全，沒有未向環保機關申請領有廢棄物清除處理許可證，也未具備廢棄物再利用檢核資格。

環保局說，嫌犯供稱收受廢木材是要處理再利用，實際卻是假藉再利用之名非法收取廢棄物處理的不當得利，意圖棄置行為，已違反廢棄物清理法第46條第3款、第4款規定，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬以下罰金；也呼籲民眾對閒置農地或廠房出租，要謹慎考量並瞭解承租人用途，避免出租給可疑人士作為非法堆置處理廢棄物之場所，否則可能面臨高額廢棄物清除處理或土壤整治費用，將得不償失。

「環保小尖兵立下大功！」環保局長顏幸苑說，為彌補環保單位人力有限，環保局長期培訓民間環境守望襄助巡守隊，協助通報污染事件，幫助提升稽查效能，迄今共有22隊265人，對隊員汙染通報及環保專業知識有定期培訓，隊員也對環保工作極具熱忱，經常自主巡查家鄉環境並通報汙染地點，對於環境改善功不可沒，這次破獲非法廢棄物棄置更是立了大功。

屏東縣政府環保局會同警方查獲東港溪高灘地附近空地遭人違法傾倒建材、布蓮、椰子殼等廢棄物。圖／縣環保局提供
屏東縣政府環保局會同警方查獲東港溪高灘地附近空地遭人違法傾倒建材、布蓮、椰子殼等廢棄物。圖／縣環保局提供
屏東縣政府環保局會同警方查獲東港溪高灘地附近空地遭人違法傾倒建材、布蓮、椰子殼等廢棄物。圖／縣環保局提供
屏東縣政府環保局會同警方查獲東港溪高灘地附近空地遭人違法傾倒建材、布蓮、椰子殼等廢棄物。圖／縣環保局提供
屏東縣政府環保局會同警方查獲東港溪高灘地附近空地遭人違法傾倒建材、布蓮、椰子殼等廢棄物。圖／縣環保局提供
屏東縣政府環保局會同警方查獲東港溪高灘地附近空地遭人違法傾倒建材、布蓮、椰子殼等廢棄物。圖／縣環保局提供

廢棄物 農地 屏東縣政府

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