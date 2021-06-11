巡佐染疫全所員警隔離出關 小港分局大林所重啟大門

高雄市警小港分局大林派出所因1名巡佐染疫，22名員警及工友全部居家隔離，隔離結束「出關」重返崗位，高雄市警察局長黃明昭即赴大林所向員警表達關懷，昨天小警分局長陳志榮更帶豬腳麵線，慰問員警，令員警直呼「足感心（很窩心）」。

小港警分局大林所巡佐5月25日接獲屏東縣衛生局通知，因妻子確診，他也須居家隔離，當天晚間他到醫院接受PCR檢測，5月27日檢測結果為陽性，立即進專責醫院治療，大林所21名員警及1名工友，也因接觸過巡佐全被匡列居家隔離，迫使小港警分局只能在大林所外設機動派出所，處理轄區案件及業務。

大林所員警經篩檢後全已陰性反應，6月9日、10日先後結束隔離，回派出所恢復上班，大林所也重新清消，回歸正常勤務。9日晚間高雄市警察局長黃明昭便到大林所慰問員警，叮嚀員警務必做好個人防護和健康管理，防制疫情擴散。