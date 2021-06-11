快訊

直播／台灣社區感染滿月已釀349人亡 指揮中心下午說明

心酸！父染疫亡速火化 家屬只能大雨中路邊跪別

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巡佐染疫全所員警隔離出關 小港分局大林所重啟大門

聯合報 / 記者林保光／即時報導
高雄市警小港分局大林所員警因巡佐染疫全受隔離，出關後，員警將分局長帶來的豬腳麵線排成心型圖樣，盼巡佐早日返所。記者林保光／翻攝
高雄市警小港分局大林所員警因巡佐染疫全受隔離，出關後，員警將分局長帶來的豬腳麵線排成心型圖樣，盼巡佐早日返所。記者林保光／翻攝

高雄市警小港分局大林派出所因1名巡佐染疫，22名員警及工友全部居家隔離，隔離結束「出關」重返崗位，高雄市警察局長黃明昭即赴大林所向員警表達關懷，昨天小警分局長陳志榮更帶豬腳麵線，慰問員警，令員警直呼「足感心（很窩心）」。

小港警分局大林所巡佐5月25日接獲屏東縣衛生局通知，因妻子確診，他也須居家隔離，當天晚間他到醫院接受PCR檢測，5月27日檢測結果為陽性，立即進專責醫院治療，大林所21名員警及1名工友，也因接觸過巡佐全被匡列居家隔離，迫使小港警分局只能在大林所外設機動派出所，處理轄區案件及業務。

大林所員警經篩檢後全已陰性反應，6月9日、10日先後結束隔離，回派出所恢復上班，大林所也重新清消，回歸正常勤務。9日晚間高雄市警察局長黃明昭便到大林所慰問員警，叮嚀員警務必做好個人防護和健康管理，防制疫情擴散。

昨天小港警分局長陳志榮化身「暖心外送員」，親送豬腳麵線到大林派出所，給第一線員警暖胃，有員警拿到這份特別的「外送餐點」又驚又喜，直呼「足感心、有夠幸福」，還將豬腳麵線排成心型圖樣，期望正接受治療的巡佐復原返回崗位 。

高雄市警小港分局大林所員警因巡佐染疫全受隔離，出關後昨天分局長陳志榮（右二）帶豬腳麵線慰問員警。記者林保光／翻攝
高雄市警小港分局大林所員警因巡佐染疫全受隔離，出關後昨天分局長陳志榮（右二）帶豬腳麵線慰問員警。記者林保光／翻攝

居家隔離 高雄市

延伸閱讀

疫調成為詐團詐個資手段 高市警追幕後集團

高市連續3天防疫稽查 基層官警批警局長作秀

高雄爆本土確診病例 警方高層動員出勤

黃暐瀚母車禍執法骨牌效應 查獲賓士男買車數小時便酒駕

相關新聞

乾旱、豪雨、物流塞車三重夾擊 紅肉李果農欲哭無淚

高雄那瑪夏和桃源區種植紅肉李的果農，今年是最慘的一年，先前因乾旱，果粒偏小，廠商收購意願低，這陣子進入採收尾聲，又連逢大...

巡佐染疫全所員警隔離出關 小港分局大林所重啟大門

高雄市警小港分局大林派出所因1名巡佐染疫，22名員警及工友全部居家隔離，隔離結束「出關」重返崗位，高雄市警察局長黃明昭即...

稽查員一走口罩就拉下 鳳山肉品市場人員被蒐證舉發

三級警戒，要求全民外出戴口罩，但高雄市鳳山肉品市場傳有多名工作人員未依規定，被民眾蒐證後打市府1999專線檢舉，農業局已...

影／環保巡守小尖兵立大功 屏東查獲農地棄置廢棄物

屏東縣政府環保局昨天中午接獲巡守隊通報，有載運廢棄物大貨車在東港溪高灘地附近空地傾倒廢棄物，環保局偕同潮州警方稽查，當場...

鞏固熱區傳統市場防疫網 屏縣發送攤商防護面罩

端午連假前夕，為避免民眾過節外出採買需求，讓易有人潮聚集的傳統市場成為防疫破口，屏東縣政府今、明兩天派員在曾有確診足跡熱...

高雄長庚推「視訊門診」 預計周服務人次可達萬人

高雄長庚醫院長期推動偏鄉離島遠距醫療，面對新冠肺炎疫情擴大視訊診療，每周安排進50個專科、超過500個診次「視訊門診服務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。