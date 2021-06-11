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高市警少年隊「點燈小小班」 疫情期間少年不再趴趴走

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導
全國三級警戒延長，高雄市警察局少年隊、少輔會不斷電，持續開辦「點燈小小班」，以3名青少年為限，外聘教師等措施，讓少年不到處趴趴走。記者邱奕能／翻攝
全國三級警戒延長，高雄市警察局少年隊、少輔會不斷電，持續開辦「點燈小小班」，以3名青少年為限，外聘教師等措施，讓少年不到處趴趴走。記者邱奕能／翻攝

全國三級警戒延長，高雄市警察局少年隊、少輔會不斷電，持續開辦「點燈小小班」，以3名青少年為限，外聘教師等措施，讓少年不到處趴趴走，有一個安心學習的好去處。

少年隊表示，5月14日開始，高雄市少年隊、少輔會辦理的「點燈課後技藝輔導班」隨著學校全面停班，少輔會社工改採電訪、社群媒體方式聯繫少年，發現這群原本就待不住家的少年外出情形仍不少見，恐成防疫破口。

另外，部分少年親子衝突更加嚴重、家長失業、中離生也失業、家長為拚經濟無暇看顧停課在家的孩子，種種問題似乎也讓少年家庭隨著嚴峻疫情陷入了三級警戒。

少年隊長王春生說，為協助突遭疫情衝擊的高關懷少年及家庭，陪他們共同承擔危機與壓力，少年隊、少輔會從6月4日開辦「點燈小小班」，於每週一至週五，上、下午各提供2小時技藝課程，班級成員以3名少年為限，在防疫措施做好做滿的前提下，讓少年有一個安心學習的去處，也讓處於熱鍋上的家庭得以喘息。

全國三級警戒延長，高雄市警察局少年隊、少輔會不斷電，持續開辦「點燈小小班」，以3名青少年為限，外聘教師等措施，讓少年不到處趴趴走。記者邱奕能／翻攝
全國三級警戒延長，高雄市警察局少年隊、少輔會不斷電，持續開辦「點燈小小班」，以3名青少年為限，外聘教師等措施，讓少年不到處趴趴走。記者邱奕能／翻攝
全國三級警戒延長，高雄市警察局少年隊、少輔會不斷電，持續開辦「點燈小小班」，以3名青少年為限，外聘教師等措施，讓少年不到處趴趴走。記者邱奕能／翻攝
全國三級警戒延長，高雄市警察局少年隊、少輔會不斷電，持續開辦「點燈小小班」，以3名青少年為限，外聘教師等措施，讓少年不到處趴趴走。記者邱奕能／翻攝

疫情 失業 高雄市

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