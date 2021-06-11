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肉品市場遭檢舉口罩沒戴好 高市以照追人將開罰

中央社 / 高雄11日電

民眾檢舉，鳳山肉品市場多名工作人員未依規定佩戴口罩。高雄市農業局今天表示，已依民眾檢舉照片開立舉發單，後續將函請衛生局開罰新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。

媒體報導，高雄市鳳山肉品市場多名工作人員未依規定配戴口罩，有民眾擔心出現防疫破口，分別於5月26日、6月2日及9日蒐證3天，拍照向市府1999檢舉，並指出稽查人員離開後，現場又不把口罩戴好。

高雄市農業局上午表示，6月2日接獲檢舉指出，鳳山肉品市場有民眾未戴情況，農業局7日發函通知鳳山肉品市場，要求7日內查明，並依民眾檢舉照片，針對未戴口罩的違規者開立舉發單，並函請衛生局開罰。

高雄市農業局副局長王正一表示，昨天下午，已致電檢舉人說明處置作為與裁罰流程，農業局將加強鳳山肉品市場口罩查核工作，並儘速完成裁罰相關程序。

高雄市衛生局指出，全台升級3級警戒，民眾外出要配戴口罩，若違反規定，將依「傳染病防制法」開罰新台幣3000元至1萬5000元。此案經農業局依法舉發後，衛生局即會依法處辦。

衛生局 口罩

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