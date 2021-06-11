分享高市互助外送服務 史哲：協助數位轉型

高雄市政府餐飲外送服務「高雄好家載」日前上線，副市長史哲今天表示，台北市跟進高雄開放計程車加入物流，顯示互助經濟重要性，高市府也會藉此機會，幫業者數位轉型。

「高雄好家載」8家點餐平台及14個計程車隊，第二波納入10處市場、夜市超過200個攤位，推出2000多種品項，民眾只要打開「高雄好家載」LINE熱點專區，方圓3公里內市場、夜市選購生鮮美食滿399元，運費將由市府買單。

史哲在臉書發文表示，看到北市跟進開放計程車加入物流，深刻體認政府面對巨變要會應變。他分享「高雄好家載」幕後除鬆綁法令，還進行三方媒合嫁接工程，短期救急餐飲及計程車業，長期加速服務業數位升級電子商務。

史哲表示，「高雄好家載」核心概念是互助，目前上路一週，訂單量陸續增加，市場、夜市也加入，市府也透過補助計程車第一哩路車資、餐廳商家上架到數位點餐平台的上架費、短期的月租費來協助，沒有外送平台抽成，讓商家能提供最如實的美味。

他強調，疫後生活狀態會陸續受到改變，外送或許將成為生活主要型態，餐廳攤商也陸續發現數位電商交易平台、點餐系統的重要性。市府除了補助外，也有輔導團隊，協助業者數位轉型，逐步建構數位經濟服務，面對疫後新生活型態。