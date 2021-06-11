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稽查員一走口罩就拉下 鳳山肉品市場人員被蒐證舉發

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄鳳山肉品市場傳有員工未依規定戴口罩，被人向市府舉報。記者王昭月／翻攝
高雄鳳山肉品市場傳有員工未依規定戴口罩，被人向市府舉報。記者王昭月／翻攝

三級警戒，要求全民外出戴口罩，但高雄市鳳山肉品市場傳有多名工作人員未依規定，被民眾蒐證後打市府1999專線檢舉，農業局已行文要求肉品市場查明違規者身分，將開舉發單函請衛生局裁罰，今早11點並會派員到肉品市場加強查核。

爆料者在5月26日及6月2日、9日拍下鳳山肉品市場工作人員未戴口罩照片提出檢舉，並指政府人員到場稽查時大家才會戴，稽查人員一走，有人就把口罩拉下來，他已向肉品市場人員反映但未見改善，鳳山肉品市場表示，從未放任不管，從照片來看，像是外包業者的員工。

農業局表示，民眾是在6月2日向1999檢舉，此案已行文鳳山肉品市場，要求了解未戴口罩人員身分，請市場端在7日內查明，提供進行後續舉發單的開立，今天上午11點農業局人員並將前往加強查核。「三級警戒期間，未戴口罩就是違規，農業局會依法移送衛生局開罰」。

農業局副局長王正一說，局方昨午已向檢舉人說明處置作為，與裁罰的流程規定。會儘速完成以上裁罰相關程序。

口罩 衛生局

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