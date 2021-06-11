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防疫宅在家！高雄大學新好社線上教學「印尼編織杯袋」

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄大學新住民子女社趁著防疫期間舉辦「印尼編織杯（網）袋」線上手作課程，學員防疫宅在家也可以體驗多元文化。圖／高雄大學提供
高雄大學新住民子女社趁著防疫期間舉辦「印尼編織杯（網）袋」線上手作課程，學員防疫宅在家也可以體驗多元文化。圖／高雄大學提供

國立高雄大學學生社團「新住民子女社」，趁著防疫期間舉辦「印尼編織杯（網）袋」線上手作課程，學員搭配課前收到的材料郵包，邀請印尼新住民徐菁瑩手把手視訊教學，防疫宅在家也可以體驗多元文化，學習常民生活智慧。徐也將編織過程拍成影片，歡迎有興趣民眾享受DIY樂趣https://youtu.be/_gKr_IiqAoQ。

授課講師徐菁瑩是印尼新住民，落地生根積極融入台灣社會並推廣母國文化語言，包括擔任移民署高雄市第二服務站、左營新住民家庭服務中心通譯人員，也擔任國小印尼語及多元文化講師，並加入高市圖故事媽媽行列，還考取了中餐丙級證照。這次課程傳授「印尼編織杯（網）袋」，她以棉繩取代傳統麻粗繩，方便學員更易上手，也可依需求自行決定編織長度，相當環保實用。

新好社輔導老師邱巧齡表示，社團主要由新住民子女組成，透過各類講座、課程活動促進學員認識、認同父母的文化，也相互交流扶持打氣、凝聚向心力。最近疫情嚴峻進入三級警戒，各校改採遠距教學、暫停社團活動，為讓學員停課不停學，所以嘗試透過網路視訊進行社團教學活動，效果出奇地好，學員回響熱烈。

新好社社長陳松林說，社團團運用網路視訊，不僅維持社員參與熱情，也吸引更多非社員的校內師生參與，課前先將棉線材料包郵寄給報名者，加上老師講解淺顯易懂，就能宅在家享受DIY樂趣。

土木與環境工程學系學生呂崇煒熱衷參與社團課程，謝謝老師隨時留意學員狀況調整教學進度，不清楚的地方也可線上重複看很方便。應用經濟學系學生李郁心平常就喜歡手作，完成作品相當開心成就感十足。

高雄大學新住民子女社趁著防疫期間舉辦「印尼編織杯（網）袋」線上手作課程，學員防疫宅在家也可以體驗多元文化。圖／高雄大學提供
高雄大學新住民子女社趁著防疫期間舉辦「印尼編織杯（網）袋」線上手作課程，學員防疫宅在家也可以體驗多元文化。圖／高雄大學提供
高雄大學新住民子女社趁著防疫期間舉辦「印尼編織杯（網）袋」線上手作課程，印尼新住民徐菁瑩手把手視訊教學，教大家防疫宅在家也可以體驗多元文化。圖／高雄大學提供
高雄大學新住民子女社趁著防疫期間舉辦「印尼編織杯（網）袋」線上手作課程，印尼新住民徐菁瑩手把手視訊教學，教大家防疫宅在家也可以體驗多元文化。圖／高雄大學提供
高雄大學新住民子女社趁著防疫期間舉辦「印尼編織杯（網）袋」線上手作課程，學員防疫宅在家也可以體驗多元文化。圖／高雄大學提供
高雄大學新住民子女社趁著防疫期間舉辦「印尼編織杯（網）袋」線上手作課程，學員防疫宅在家也可以體驗多元文化。圖／高雄大學提供

印尼 新住民 移民署

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