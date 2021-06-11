防疫不忘學藝！高市推線上戲劇課程 阿宅變身雄會演

防疫不忘學藝！高雄市政府青年局7月推出一系列線上戲劇夏令營課程，讓你就算宅也能玩轉一夏，培養戲說人生小技能。從「鏡頭表演」、「手機拍攝運鏡技巧」到「影片剪輯技巧」，總共6小時精華課程，分成4周線上傳授。

高雄市青年局長張以理表示，疫情期間「宅」趨勢，青年用「短片」說故事、拓展人脈或是記錄學習歷程，做為未來求職創業加分利器，已經是現代青年必備技能。暑假也是學生學習書本以外知識技能的好時光，因此青年局雄校聯社團養成實驗室舉辦「線上戲劇夏令營」，讓青年在家也能安心吸收新知，培養多元技能，強化職場競爭力。

青年局指出，從7月5日至26日，每周一下午2點至3點半，邀請白開水劇團團長李易璇、尼攝影像工作室專業攝影師郭于丞，教你疫情期間如何在鏡頭前流露真情，也能夠學會流暢運鏡並搭配手機軟體剪輯，製作吸睛內容。講師透過線上視訊平台免費開課講授專業知識，也即時零距離與學員互動。8月還將開辦街舞線上夏令營，由業界名師線上教導大家各式街頭舞蹈風格、編舞課程等。

青年局表示，想報名精彩線上夏令營，請趕快加入青年局line＠(@youth.kcg)，或搜尋「高雄市政府青年局」臉書粉絲專頁獲得活動相關資訊，即日起開放報名至7月1日。街舞線上夏令營則於7月開始受理報名，線上夏令營課程精華短片將可在青年局Youtube觀看，歡迎訂閱青年局Youtube頻道，打開小鈴鐺隨時接收新片通知。洽詢電話07-2819101周先生。