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北市跟進「高雄好家載」 史哲：巨變下政府要會應變

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
北市宣布開放計程車加入物流，史哲說，深刻體認，面對巨變，政府要會應變。圖／取自臉書
北市宣布開放計程車加入物流，史哲說，深刻體認，面對巨變，政府要會應變。圖／取自臉書

高雄市府首創「高雄好家載」防疫互助平台，成功串聯計程車協助餐飲業外送餐點給高雄消費者，台北市長柯文哲昨天宣布，計程車加入快送物流服務，可望解決物流塞車問題。高雄市副市長史哲發文說，看見北市也跟進高雄開放計程車加入物流，深刻體認，面對巨變，政府要會應變。

高雄市月初推出「高雄好家載」，市民訂餐滿499元，市府補助85元計程車基本車資費用。第二波擴大納入市場、夜市，在手機「LINE熱點」，在方圓3公里範圍內喜歡的市場、夜市選購生鮮美食滿399元，運費由市府買單。

史哲昨晚在臉書分享推動經驗指出，高雄除了鬆綁法令，更雞婆的進行三方媒合的嫁接工程，短期是希望能救急，讓受害最深的餐飲跟計程車結合起來度過難關，長期來看也是希望加速整體服務業數位升級電子商務；疫情徹底改變了我們彼此的生活，但我們仍然可以互相幫助，「一家人的美味，兩家人的溫飽」。

史哲也說，高雄好家載透過數位經濟，在防疫規範下，促進餐廳與計程車的經濟運轉，更重要的是互助精神；政府在此刻補助計程車第一哩路車資、餐廳商家上架到數位點餐平台的上架費、短期的月租費，服務沒有外送平台抽成，餐廳商家提供如實美味，這是「三方互助公益上路」。

此外，外送餐點、蔬果生鮮、生活用品，或許將成為生活的主要型態，餐廳攤商等業者，也都陸續發現數位電商交易平台、先上點餐系統的重要性。

計程車 高雄市

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