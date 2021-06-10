有些足跡為何不公布？ 高市衛生局指衡量無風險就不提

高雄小港家族群聚案，最晚確診的60多歲外婆被爆曾到一家口罩廠打工，卻未公布此處足跡，高雄市衛生局今表示，確診足跡的公布是針對無法掌握的特定對象，衡量有傳染風險才發布，小港案請民眾不必擔心。

高市衛生局簡任技正潘炤穎表示，口罩廠內共25人進行居家隔離，第一波採檢都陰性，但由於廠房內是共用洗手間，為避免先前「串門子事件」染疫事件再發生，所有人都列為居家隔離對象。另透過工廠監視畫面調查，包裝過程都有戴口罩和手套，不過現場成品、半成品已依藥事法已保留和扣除，民眾不用擔心。

另針對桃園確診案10489發病前後曾到高雄出差，高雄市衛生局擴大密切接觸者及一般接觸者共92人，經快篩及PCR，結果都呈陰性，PCR採檢結果則有90人陰性、2人檢驗中。

針對此案潘炤穎表示，桃園案10489是5月31日出現症狀，發病前後一天都在高雄出差，據疫調，他因發病前後一天與發病日都在高雄，因此傳染風險較高。衛生局對此案擴大匡列59人。他投宿旅館則增列實聯制對象4人、房客2人，共匡列人數，除十人居家隔離外，自主健康管理增加到82人。