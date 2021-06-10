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金門議長盼專船赴廈門接種 莊人祥籲防疫同步調

中央社 / 金門縣10日電

金門縣議會議長洪允典今天表示，請中央政府同意金門專船到中國廈門，以「入港不入境」方式施打國際認證疫苗；指揮中心發言人莊人祥說，地方與中央應防疫步調一致。

金門縣議會下午發布新聞稿，洪允典表示，廈門目前無新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，建請中央同意金門專船到廈門五通碼頭，以「入港不入境」方式施打國際認證疫苗。

議會也建議除繼續在機場篩檢入境者，也建議在全縣設普篩站，徹底檢出無症狀患者、隱藏傳染源，並建請授權各地方政府自力尋求購買疫苗突破。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥晚間告訴中央社記者，指揮中心目前已規劃系統性接種疫苗，公布施打期程及對象，考量離島醫療資源較不足等情況，疫苗將優予配置離島；目前國內疫情嚴峻，呼籲各界，地方與中央應步調一致，才是防疫最有效做法。

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