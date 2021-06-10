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旗山爐渣地現蒂芬尼藍湖 中聯澄清無重金屬疑慮

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄旗山區大林爐渣掩埋地積水，出現蒂芬尼藍湖色，清運公司中聯公司澄清，是轉爐石遇水溶解出鈣離子才產生的顏色。圖／尊懷基金會提供
高雄旗山區大林爐渣掩埋地積水，出現蒂芬尼藍湖色，清運公司中聯公司澄清，是轉爐石遇水溶解出鈣離子才產生的顏色。圖／尊懷基金會提供

高雄山區連日大雨，造成旗山區大林爐渣掩埋地積水，出現蒂芬尼藍湖色，地方環保團體尊懷文教基金會擔心積水外溢可能造成農田二次汙染，負責進行爐渣清運工作的中聯資源公司今天澄清，爐渣成分為轉爐石，與天然砂石相近，無重金屬疑慮。

尊懷基金會志工日前以空拍機觀察爐渣掩埋地，發現因為下雨積水出現寶藍色湖水，將照片放上網路引起關注，基金會表示，去年觀測發現爐渣掩埋地土壤中的深、汞、鉻等重金屬含量超標，希望高雄市環保局善盡監督責任。

中聯資源公司表示，旗山大林爐渣掩埋地的爐渣為轉爐石，成分與天然砂石相近，內含豐富氧化鈣、氧化鎂，沒有重金屬疑慮，低窪處積水會呈現寶藍色，是因為轉爐石遇水溶解出鈣離子，在水中形成碳酸鈣結晶，再經光線反射作用形成，原理與自來水煮沸後形成的白色水垢、及著名景點九寨溝的寶藍色湖泊景觀相同。

中聯公司說，公司依高雄市環保局核定清理計畫執行轉爐石清運工作，到本月7日已清運達11.2萬噸，進行定量檢驗清理的有毒物質含量皆無超標，雨季來臨前，公司已完成周圍預防積水溢流設施，連日大雨期間沒有積水外流情形，更沒有汙染附近土壤、水質情況。

目前此地低窪處的積水已進行抽除，作為灑水抑制揚塵使用，其餘積水則會下沉成為地下水，中聯公司表示，經多年長期監測，爐渣地周邊的水質PH值都正常，證明對環境並無危害。

爐渣 水質

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