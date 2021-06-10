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專船赴廈門打疫苗 金門議長提3作為籲中央以專案同意

聯合報 / 記者江婉儀蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議長洪允典向中央提出三作為，包含「專設全縣性普篩站」、「專案購置疫苗」「專船赴廈門施打疫苗」。圖／金門縣議會提供
金門縣議長洪允典向中央提出三作為，包含「專設全縣性普篩站」、「專案購置疫苗」「專船赴廈門施打疫苗」。圖／金門縣議會提供

本土疫情升溫，金門縣議長洪允典向中央提出三作為，包含「專設全縣性普篩站」、「專案購置疫苗」「專船赴廈門施打疫苗」，洪允典認為，金門醫療量能有限，一旦出現防疫破口或漏洞，將嚴重威脅縣民生命安全與健康，籲請中央重視離島醫療收治能力不足問題及人道服務精神，專案授權同意。

洪允典表示，金門位處邊陲離島，部立金門醫院醫療量能有限，一旦出現防疫破口或漏洞，將嚴重威脅縣民生命安全與健康，政府允應審時度勢祭出因地制宜舉措，充分授權地方政府審酌地方自身需求，落實貫徹相關防疫機先工作。

洪允典呼籲，中央政府應重視離島醫療收治能力不足問題，應以人道服務精神專案授權同意離島的自身需求，總計3項具體作為，包含：一、專設全縣性普篩站，除續行於機場對入境者實施強制篩檢外，也應透過普篩方式徹底檢出無症狀患者隱藏傳染源，冀根絕一切病毒來源。

二、專案購置疫苗，國際上因政治因素，致使我國購買疫苗出現困境問題，籲請政府授權各地方政府自力尋求購苗突破，以解決國內防疫抗疫燃眉之急，唯有全面施打疫苗，才能讓金門生活免於恐懼，否則甭談自保保人。

三、專船赴廈門施打疫苗，據媒體披露：「大陸福州市、廈門市紅十字會有意捐贈疫苗給連江縣與本縣」，籲請中央政府摒除政治考量因素及體恤離島國人的生命安全，專案特准此案。另本縣與廈門市近在咫尺，雙方民間團體往來交融，鑒於廈門目前並無疫情，籲請中央政府同意本縣專船赴廈門五通碼頭以「入港不入境」方式施打國際認證疫苗。

廈門 金門 新冠疫苗

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