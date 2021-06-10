澎湖快篩294人全陰性 旅客篩檢率100%

澎湖縣政府今日表示，今天入境航班計4班次164人、軍機1班次4人，合計168人，篩檢率100%，全數陰性。另隘門社區快篩合計108人，馬公社區快篩18人，均全數陰性。

澎湖縣政府表示，今天入境航班計4班次164人、軍機1班次4人，旅客合計168人，入境前已篩87人，快篩81人（含軍機4人），篩檢率100%，全數陰性。

另機場快篩站同步支援隘門社區快篩合計108人，全數陰性。快篩對象屬第三類與確診者足跡重曡鄉民。馬公社區（惠民醫院）也快篩民眾18人，全數陰性。

縣府環保局針對確診者足跡處、傳統市場、機場快篩站、易群聚場所進行消毒，總共動員597人次、消毒402場次、噴灑1萬4008公升消毒水，防堵疫情。