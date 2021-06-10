台東今增1確診 為林家小館群聚個案丈夫

台東縣今天新增1例案12213確診個案，縣府疫調結果為5月27日林家小館群聚案6367同住家屬，因確診者居家隔離中，故無足跡。目前全縣累計22例。

縣長饒慶鈴說，案12213為60多歲男性，是太麻里群聚關係個案6367的先生，第一時間已匡列居家隔離，並在解除隔離前進行PCR檢測，結果為陽性確診。

台東縣自5月25日以來，累計確診數22例，匡列327人、274人解除隔離，仍有53人隔離中；另設置17個快篩站，已檢測1934人，快篩檢測6人陽性，再經PCR檢測結果為2人陽性確診。

饒慶鈴表示，明天下午4點啟動火車站快篩站檢測外，配合中央政策，中央傳統市場這個周末假日，將進行分流管制，周六為身分證尾數雙數者、周日則為單數者採買，限時1個小時。

另針對疫苗部分，饒慶鈴說預計6月12起，中央分階段陸續配送，台東目前尚未收到AZ疫苗，待中央撥補充足疫苗後，將啟動快打站，每天約可為8000人接種。 配合中央政策，台東市中央傳統市場這個周末假日，將進行分流管制，周六為身分證尾數雙數者、周日則為單數者採買，限時1個小時。記者尤聰光／攝影

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