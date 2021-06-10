快訊

【高端解盲在即／上】國產疫苗為何與內線交易扯不清？高端暴漲暴跌重演基亞夢魘？

疫苗分配混亂！北市衛生局長黃世傑：督導不周 已向柯文哲請辭

台東今增1確診 為林家小館群聚個案丈夫

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣今天新增1例案12213確診個案，縣府疫調結果為5月27日林家小館群聚案6367同住家屬，因確診者居家隔離中，故無足跡。圖／台東縣政府提供
台東縣今天新增1例案12213確診個案，縣府疫調結果為5月27日林家小館群聚案6367同住家屬，因確診者居家隔離中，故無足跡。圖／台東縣政府提供

台東縣今天新增1例案12213確診個案，縣府疫調結果為5月27日林家小館群聚案6367同住家屬，因確診者居家隔離中，故無足跡。目前全縣累計22例。

縣長饒慶鈴說，案12213為60多歲男性，是太麻里群聚關係個案6367的先生，第一時間已匡列居家隔離，並在解除隔離前進行PCR檢測，結果為陽性確診。

台東縣自5月25日以來，累計確診數22例，匡列327人、274人解除隔離，仍有53人隔離中；另設置17個快篩站，已檢測1934人，快篩檢測6人陽性，再經PCR檢測結果為2人陽性確診。

饒慶鈴表示，明天下午4點啟動火車站快篩站檢測外，配合中央政策，中央傳統市場這個周末假日，將進行分流管制，周六為身分證尾數雙數者、周日則為單數者採買，限時1個小時。

另針對疫苗部分，饒慶鈴說預計6月12起，中央分階段陸續配送，台東目前尚未收到AZ疫苗，待中央撥補充足疫苗後，將啟動快打站，每天約可為8000人接種。

配合中央政策，台東市中央傳統市場這個周末假日，將進行分流管制，周六為身分證尾數雙數者、周日則為單數者採買，限時1個小時。記者尤聰光／攝影
配合中央政策，台東市中央傳統市場這個周末假日，將進行分流管制，周六為身分證尾數雙數者、周日則為單數者採買，限時1個小時。記者尤聰光／攝影

新冠肺炎 COVID-19 饒慶鈴 台東

延伸閱讀

台東新增1名新冠肺炎病例 連7日零確診中斷

台東長照機構住民、照服員全面快篩 盼提前打疫苗

民眾盼台東解封 饒慶鈴：群體免疫還有非常大的距離

三級警戒再延長 台東縣長饒慶鈴：配合中央做好防疫

相關新聞

台南「北孫南送」家庭群聚再添1例 昨祖母今祖父確診

台南市大內區「北孫南送」家庭群聚再添1例，今天新增案12136，為昨天公布的50多歲祖母案11940的丈夫，他在6月6日...

國軍台中總醫院專責護理師確診！急採34接觸者55警採檢

台中驚傳國軍台中總醫院新冠肺炎專責病房護理師昨晚PCR採檢陽性，院方緊急暫停急診、住院與快篩，並匡列同樓層3病房區2醫師...

【6/10確診地圖】新增263例本土、死亡28例！ 將導入診所自費快篩

新冠肺炎本土疫情持續延燒，三級警戒延長至6月28日，確診人數破萬人。中央流行疫情指揮中心今日公布，國內新增263例本土病...

三重基層診所醫師染新冠亡 「隱形缺氧」昨病逝台大

我國死亡案例不斷增加，中央流行疫情指揮中心近期公布的死亡案例都是「二位數」，台大醫院昨收治一位到院前死亡患者，確定感染新...

6月8日疫情懶人卡／傳產老闆妻子陰轉陽 高雄小港家族感染源找到了

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。

台東今增1確診 為林家小館群聚個案丈夫

台東縣今天新增1例案12213確診個案，縣府疫調結果為5月27日林家小館群聚案6367同住家屬，因確診者居家隔離中，故無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。