快訊

【高端解盲在即／上】國產疫苗為何與內線交易扯不清？高端暴漲暴跌重演基亞夢魘？

疫苗分配混亂！北市衛生局長黃世傑：督導不周 已向柯文哲請辭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情下新貧族誕生 慈濟備妥1萬元物資卡助南台灣弱勢

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
慈濟南部社會福利室在高雄靜思堂設置社服溫馨小站，陪伴上門求助民眾。圖／慈濟基金會提供
慈濟南部社會福利室在高雄靜思堂設置社服溫馨小站，陪伴上門求助民眾。圖／慈濟基金會提供

疫情衝擊大，慈濟基金會南部社會福利室預期這波疫情可能產生新貧族，近日整備人力與物資，針對台南、高雄、屏東地區經濟困頓家庭發放每張1萬元額度的全聯物資卡，並在靜思堂廣場設置「社服溫馨小站」，分攤高雄長青中心關懷 211里獨居長輩工作，且有社工員提供求助民眾協助與陪伴。

全國三級警戒已有三周時間，孩子失去打工機會、家長收入減少，許多家庭生活步調大亂。慈濟基金會指出，南部社會福利室針對台南、高雄、屏東地區經濟困難家庭發放全聯物資卡，每張1萬元額度，並鼓勵照顧家庭一次購足民生物品，避免頻繁外出。

基金會指出，為避免增加接觸染疫風險，物資卡以郵寄之方式直接寄到案家，少數不便寄送個案才由訪視志工發送，盡可能做到零接觸關懷。

除發送物資卡外，南部社會福利室在靜思堂大門前廣場設置服務站，社工員排班服務獨居老人或行動不便等弱勢族群。此外，社工與訪視志工也改以視訊訪視或電話聯繫，分擔照顧23個行政區221里的獨居長輩，減少群聚風險。提報專線如下，高雄07-3987667、屏東08-7363953、台南06-2792999。

額度1萬元的物資卡可去連鎖超市購買生活物資。鼓圖／慈濟基金會提供
額度1萬元的物資卡可去連鎖超市購買生活物資。鼓圖／慈濟基金會提供

獨居老人 屏東 社工

延伸閱讀

IKEA指定Uber Eats外送「雞肉丸買一送一」　只限定5店讓高雄人哭哭

助弱勢生線上學習 台大教授媒合慈濟借嘉縣千台分享器

台東弱勢生遠距學習缺上網設備 葉丙成媒合慈濟協助

弱勢學生不停學 慈濟租借297支手機助台東

相關新聞

佳冬戰備道戰機起降因疫延期 公路局適度開放車道紓民怨

漢光37號演習原定7月15日在屏東佳冬戰備跑道演練戰機起降，公路總局4日起封閉道路中心線進行兩側共24公尺寬路面瀝青混凝...

疫情下新貧族誕生 慈濟備妥1萬元物資卡助南台灣弱勢

疫情衝擊大，慈濟基金會南部社會福利室預期這波疫情可能產生新貧族，近日整備人力與物資，針對台南、高雄、屏東地區經濟困頓家庭...

影／潘孟安寫給鄉親一封信「端午不出門，保護全家人」

疫情持續警戒，屏東縣長潘孟安寫信給鄉親們，「平安粽，才是今年最好的粽子，對嗎？」，提醒鄉親，端午不出門，保護全家人。潘孟...

高雄小吃店老闆送弱勢愛心粽 持續5年不因疫情中斷

疫情嚴峻不利慈善團體捐贈粽子，不少弱勢族群今年沒有愛心粽可吃。高雄大社小吃店老闆梁瀛方今年依循往例捐贈粽子給楠梓、岡山一...

減少端午節跨區移動 高雄公路客運販售座位數不超過20%

疫情三級警戒延長，中央和地方均呼籲民眾端午節不要跨區移動，高雄市區監理所今表示，為減少民眾於端午連假期間非必要跨區域移動...

台積電送出200台再生筆電 高雄偏鄉學童學習零時差

疫情發燒，各級學校停課改為線上教學，台積電慈善基金會擔心偏鄉數位資源不足，捐高雄市200台再生筆電及4G行動AP，目前已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。