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疫情下新貧族誕生 慈濟備妥1萬元物資卡助南台灣弱勢
疫情衝擊大，慈濟基金會南部社會福利室預期這波疫情可能產生新貧族，近日整備人力與物資，針對台南、高雄、屏東地區經濟困頓家庭發放每張1萬元額度的全聯物資卡，並在靜思堂廣場設置「社服溫馨小站」，分攤高雄長青中心關懷 211里獨居長輩工作，且有社工員提供求助民眾協助與陪伴。
全國三級警戒已有三周時間，孩子失去打工機會、家長收入減少，許多家庭生活步調大亂。慈濟基金會指出，南部社會福利室針對台南、高雄、屏東地區經濟困難家庭發放全聯物資卡，每張1萬元額度，並鼓勵照顧家庭一次購足民生物品，避免頻繁外出。
基金會指出，為避免增加接觸染疫風險，物資卡以郵寄之方式直接寄到案家，少數不便寄送個案才由訪視志工發送，盡可能做到零接觸關懷。
除發送物資卡外，南部社會福利室在靜思堂大門前廣場設置服務站，社工員排班服務獨居老人或行動不便等弱勢族群。此外，社工與訪視志工也改以視訊訪視或電話聯繫，分擔照顧23個行政區221里的獨居長輩，減少群聚風險。提報專線如下，高雄07-3987667、屏東08-7363953、台南06-2792999。
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