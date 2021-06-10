快訊

【高端解盲在即／上】國產疫苗為何與內線交易扯不清？高端暴漲暴跌重演基亞夢魘？

疫苗分配混亂！北市衛生局長黃世傑：督導不周 已向柯文哲請辭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／潘孟安寫給鄉親一封信「端午不出門，保護全家人」

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安寫信給鄉親們，溫情提醒大家，端午節不要移動，留在原地，保護全家人。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣長潘孟安寫信給鄉親們，溫情提醒大家，端午節不要移動，留在原地，保護全家人。圖／取自潘孟安臉書

疫情持續警戒，屏東縣長潘孟安寫信給鄉親們，「平安粽，才是今年最好的粽子，對嗎？」，提醒鄉親，端午不出門，保護全家人。潘孟安說，「如果台灣是一串粽，你我都是肉粽串的一員」，溫情提醒大家，端午節不要移動，留在原地，保護全家。

潘孟安說，大家看到嚴峻的疫情心裡難免擔心，擔心未來可能第三波疫情，這是關鍵性的10天，沒有大型群聚移動，會是守住疫情很大的關鍵。他說，每個參與防疫人員都憂心忡忡，他也有感而發，若是因為想念家人親友，趁著假期聚會，移動可能造成社區群聚，造成一發不可收拾難以想像的後果。

他呼籲大家，留在原地，避免移動，留在自己的家，才能保護全家。

潘孟安親筆寫的信內容，「平安粽，才是今年最好的粽子，今年的端午，肉粽串一顆都不能少，端午不出門，保護全家人」。

屏東縣長潘孟安寫信給鄉親們，溫情提醒大家，端午節不要移動，留在原地，保護全家人。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣長潘孟安寫信給鄉親們，溫情提醒大家，端午節不要移動，留在原地，保護全家人。圖／取自潘孟安臉書

疫情 潘孟安

延伸閱讀

屏東連三天+0 大型疫苗「快打部隊」待命

臉書貼出泡爛龜裂的手 潘孟安感謝前線清消先鋒

一起為台灣撐下去！潘孟安：端午不出門，保護全家人

端午節連假將至 潘孟安呼籲鄉親減少移動、暫緩返鄉

相關新聞

佳冬戰備道戰機起降因疫延期 公路局適度開放車道紓民怨

漢光37號演習原定7月15日在屏東佳冬戰備跑道演練戰機起降，公路總局4日起封閉道路中心線進行兩側共24公尺寬路面瀝青混凝...

疫情下新貧族誕生 慈濟備妥1萬元物資卡助南台灣弱勢

疫情衝擊大，慈濟基金會南部社會福利室預期這波疫情可能產生新貧族，近日整備人力與物資，針對台南、高雄、屏東地區經濟困頓家庭...

影／潘孟安寫給鄉親一封信「端午不出門，保護全家人」

疫情持續警戒，屏東縣長潘孟安寫信給鄉親們，「平安粽，才是今年最好的粽子，對嗎？」，提醒鄉親，端午不出門，保護全家人。潘孟...

高雄小吃店老闆送弱勢愛心粽 持續5年不因疫情中斷

疫情嚴峻不利慈善團體捐贈粽子，不少弱勢族群今年沒有愛心粽可吃。高雄大社小吃店老闆梁瀛方今年依循往例捐贈粽子給楠梓、岡山一...

減少端午節跨區移動 高雄公路客運販售座位數不超過20%

疫情三級警戒延長，中央和地方均呼籲民眾端午節不要跨區移動，高雄市區監理所今表示，為減少民眾於端午連假期間非必要跨區域移動...

台積電送出200台再生筆電 高雄偏鄉學童學習零時差

疫情發燒，各級學校停課改為線上教學，台積電慈善基金會擔心偏鄉數位資源不足，捐高雄市200台再生筆電及4G行動AP，目前已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。