影／潘孟安寫給鄉親一封信「端午不出門，保護全家人」

疫情持續警戒，屏東縣長潘孟安寫信給鄉親們，「平安粽，才是今年最好的粽子，對嗎？」，提醒鄉親，端午不出門，保護全家人。潘孟安說，「如果台灣是一串粽，你我都是肉粽串的一員」，溫情提醒大家，端午節不要移動，留在原地，保護全家。

潘孟安說，大家看到嚴峻的疫情心裡難免擔心，擔心未來可能第三波疫情，這是關鍵性的10天，沒有大型群聚移動，會是守住疫情很大的關鍵。他說，每個參與防疫人員都憂心忡忡，他也有感而發，若是因為想念家人親友，趁著假期聚會，移動可能造成社區群聚，造成一發不可收拾難以想像的後果。

他呼籲大家，留在原地，避免移動，留在自己的家，才能保護全家。