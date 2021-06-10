高雄小吃店老闆送弱勢愛心粽 持續5年不因疫情中斷

疫情嚴峻不利慈善團體捐贈粽子，不少弱勢族群今年沒有愛心粽可吃。高雄大社小吃店老闆梁瀛方今年依循往例捐贈粽子給楠梓、岡山一帶的弱勢家庭享用，送粽舉動已經持續5年未中斷。她說，今年因疫情關係，原料比往年貴一點，所幸負擔得起，年少曾經歷沒錢吃飯困境，現在有能力回饋，不能停止送愛。

端午節是國人三大節日之一，以往不少慈善團體會捐贈白米或現金委託社區志工裹愛心粽贈送弱勢家庭，今年受疫情影響，社區志工無法群聚「綁肉粽」，過節氣氛也因疫情沖淡許多。

為幫助社會弱勢，鳳山、大社都有善心攤商在網路發文贈送愛心粽，數量有限，很快額滿。大社小吃店老闆梁瀛方平日不定時送餐點到愛心冰箱存放，端午節也不例外，共送50粒親手包裹的粽子給岡山、楠梓兩地冰箱存放待取。她說，肉粽是家傳技藝、店內沒賣，擔心經濟弱勢者吃不到應景肉粽，特地花2、3個工作天完成。

梁瀛方的小吃店餐點種類不少，麵線是主力商品，另外也有肉燥飯等小吃，愛心餐點沒有固定項目。梁說，曾遇過一家5口的單親家庭，媽媽獨力照顧3個身障孩子，某次晚上10點打烊後送餐，聽見小孩歡呼說「有晚餐吃了」，情境令人鼻酸，更堅定她要持續回饋社會的決心。