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佳冬戰備道戰機起降因疫延期 公路局適度開放車道紓民怨

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
公路總局4日起封閉道路中心線進行兩側路面進刨鋪、中央護欄吊運等作業，因戰機演習延後，用路人憂心塞車噩夢會更久；公路總局說，會依車流量適度開放封閉車道紓解車流。記者潘欣中／攝影
公路總局4日起封閉道路中心線進行兩側路面進刨鋪、中央護欄吊運等作業，因戰機演習延後，用路人憂心塞車噩夢會更久；公路總局說，會依車流量適度開放封閉車道紓解車流。記者潘欣中／攝影

漢光37號演習原定7月15日在屏東佳冬戰備跑道演練戰機起降，公路總局4日起封閉道路中心線進行兩側共24公尺寬路面瀝青混凝土刨鋪、中央護欄吊運等作業，因南北外側各剩1個車道，上下班交通尖峰時段出現回堵車陣，得知漢光演習疫情要延後，用路人憂心塞車噩夢會更久；公路總局說，因應演習延後，會依車流量適度開放封閉車道紓解車流。

國內有6處可供戰機起降的公路戰備道，包括高速公路桃園中壢段（中壢戰備道）、彰化員林段（彰化戰備道）、台南麻豆段（麻豆戰備道）、台南仁德段（仁德戰備道）、嘉義民雄段（民雄戰備道）和屏鵝公路佳冬段（佳冬戰備跑道），6處戰備道中，中壢戰備道雖於2004年完成戰機起降驗證，但目前已無法供軍機起降。

佳冬戰備跑道是全台碩果僅存的省道戰備道，2011年11月17日原定要執行戰機與慢速固定翼機起降與整備，由於當天天候不佳，跑道水分飽和量過高，空軍擔心戰機降落時會產生水飄，取消定翼機起降操演科目，改為低空掠過衝場，只執行陸航直升機吊掛補給物資等訓練；今年漢光37號演習7月實兵操演，將實際驗證戰機起降，未料因疫情嚴峻宣布延後，但延後時間尚未確定。

佳冬戰備道距前次重鋪已相隔10年，公路總局為配合戰機起降路面更新工程，4日起封閉道路中心線進行兩側共24公尺寬路面瀝青混凝土刨鋪、中央護欄吊運等作業，因外側各剩1個車道，雖逢疫情期間交通量下降，但上下班交通尖峰時段還是出現回堵車陣；多位用路人說，大家願意配合重大軍演，忍受1個多月的交通不便，但疫情仍看不到底，憂心塞車噩夢隨起軍演延期再拉長。

公路總局第3區養護工程處潮州工務段說，佳冬戰備道是往台東和墾丁的要道，為將交通不便的影響降至最低，工期排定1個月多月，因漢光演習延後，工期會做調整，也會依每天的車流量，適度開放內側封閉車道，以紓解車流，特別是大假日。

漢光演習 戰機 疫情

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