台積電送出200台再生筆電 高雄偏鄉學童學習零時差

疫情發燒，各級學校停課改為線上教學，台積電慈善基金會擔心偏鄉數位資源不足，捐高雄市200台再生筆電及4G行動AP，目前已送往旗山國小、內門國中等16校，讓弱勢學子也能在線上快樂學習。

因應疫情停課，高雄首創「創新教學快易通」平台，迄今已送出5千台行動載具與門號、分享器；台積電慈善基金會行善不落人後，也捐出200台再生筆電。

高雄市教育局表示，台積電慈善基金會張淑芬董事長非常關心弱勢學生學習情形，日前主動聯繫教育局表達捐贈意願，教育局馬上媒合，本月7日已由「快易通專車」將200台再生筆電、4G行動AP送到旗山國小等16校，馳協助安裝測試上線。

教育局表示，「創新教學快易通」平台5月19日起，3天內就送3千多片平板與行動門號SIM卡到各校；5月31日再次配送超過1500台行動載具與9千門行動門號SIM卡至全市各區學校，讓弱勢學生學習不因防疫中斷。

教育局長謝文斌表示，面對疫情，教育局早在今年1月份就已調查各校載具需求量，因此在教育部宣布停課的第一時間，馬上就將行動載具配送出去，供學生短期借用，這次台積電加碼捐贈遠距學習設備供學生長期借用，更能保障弱勢學童公平學習的權益。

旗山國小接獲台積電這批遠距學習設備後，孩子們展露笑顏，有人還找阿嬤一起共學。教育局表示，平台網站上(https://qec.kh.edu.tw)還有豐富的線上學習資源與多元課程內容，含1-9年級國英數社自五科的學習資源，提供電子書教材、題庫與教師線上派卷功能，並有親子天下等4種線上雜誌補充學習內容。