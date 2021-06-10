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端午節到 高市衛生局抽查44件粽子及配料均符合規定

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
端午節將到，高市衛生局日來到傳統市場及賣場稽查，抽驗44件所幸都符合食用安全。記者王昭月／翻攝
端午節將到，高市衛生局日來到傳統市場及賣場稽查，抽驗44件所幸都符合食用安全。記者王昭月／翻攝

端午節將到，高雄市政府查訪三鳳中街，知名粽子專賣店等應景商品，結果商品供應正常，價格大致平穩，高市衛生局也至餐飲業等場所稽查抽驗44件 ，所幸都符合規定，市民可安心過節。

目前正值疫情，但端午節免不了採買粽子等應景商品，高雄市政府援例查訪端午節應景商品價格，包括三鳳中街、知名粽子專賣店等，肉粽、香菇、鴨蛋黃、栗子、粽葉與去年相較，價格持平，魷魚略下跌，干貝則則互有漲跌。

防疫物資方面，口罩供應無虞，價格穩定，酒精短缺，民生物資部分，泡麵熱賣缺貨，其餘商品供應無虞。行政暨國際處處長項賓和呼籲，民眾採買端午節商品，最好到有信譽的商家購買外，選購時應注意包裝標示是否正確，買散裝食品也應注意標示品名、原產國(地)及保存期限，如有疑慮可打1950消費者保護專線。

高市衛生局近日也到轄內傳統市場、賣場超市、工廠、攤商及餐飲業等場所稽查，共抽驗粽子20件、花生粒(粉)8件、乾貨(香菇及蝦米)7件、鹹蛋黃7件、鹼粽2件，合計44件。

衛生局表示，檢驗重點含總黃麴毒素、漂白劑、重金屬、農藥殘留、防腐劑、著色劑、甲醛、硼酸及其鹽類等項，全都符合規定。也提醒民眾選購粽子或配料時，注意品名、內容物、食品添加物名稱、有效日期、營養標示及製造廠商等標示，最好盡速食用完畢，確保食用安全，食用時並請適量，搭配各式蔬果，補充纖維、維生素及礦物質，才能減少身體的負擔。

衛生局 粽子 端午節

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