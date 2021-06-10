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屏東愛文芒果i郵購 補足被遺忘的恆春半島寄送服務

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏南地區愛文芒果正值採收旺季，「屏東枋山愛文芒果i郵購」日前上線，但缺了恆春半島，立委周春米協調屏東郵局，恆春郵局昨天起加入快捷寄送服務。記者潘欣中／翻攝
屏南地區愛文芒果正值採收旺季，「屏東枋山愛文芒果i郵購」日前上線，但缺了恆春半島，立委周春米協調屏東郵局，恆春郵局昨天起加入快捷寄送服務。記者潘欣中／翻攝

屏南地區愛文芒果正值採收旺季，卻因疫情面臨北部物流大塞車的窘境，打亂果農宅配供貨步調，屏東縣政府為協助農民在產季出貨期間解決物流問題，與屏東郵局合作推出「屏東枋山愛文芒果i郵購」日前上線，恆春和車城鄉果農卻因縣府簽約問題，須到枋山鄉楓港郵局寄送，立委周春米接獲陳情協調屏東郵局，恆春郵局昨天起加入快捷寄送服務。

屏東縣芒果主要產期在每年3到6月，是全台的第二大產區，主要產區在枋寮、枋山、獅子、春日、高樹鄉等地，芒果栽種面積高達4134公頃，香氣十足、品質優良，今年因超級乾旱造成病蟲害影響，今年整體產量比去年減少約3成；果農最近忙著宅配出貨，卻因疫情面臨北部物流大塞車的窘境，打亂供貨步調，縣府與屏東郵局日前合作推出「屏東枋山愛文芒果i郵購」，並同步在全國1298個郵局、O2O郵購站等虛實通路銷售，成了果農的好選擇。

恆春半島果農最近到在地郵局詢問配送作業程序，卻發現須親自送到10多公里外的枋山楓港郵局，認為縣府在防疫期間的整合配送資源，應普及至各鄉鎮產區，協助產季農民紓解出貨受阻的困境；縣府農業處說，郵局行銷案是在疫情升級前洽談完成，中華郵政商城以去年簽訂農友為主，今年因疫情無法新簽，恆春半島農民可進「屏安箱」免費線上購物平台。

周春米說，受疫情警戒的影響，導致全台物流爆量，原可透過物流公司寄送芒果的恆春半島農民，少了一個銷貨通路，加上防疫期間，郵政協助配送屏東縣芒果的據點，最遠僅到枋山楓港郵局，但恆春等地的芒果農須將芒果運送至枋山郵局配送，農民抱怨「為什麼恆春芒果還要載到枋山來宅配，怎麼公平！」，經協調，恆春郵局昨天起加入快捷服務行列，可解決芒果收成季節時車城、恆春地區農民宅配運送芒果的燃眉之急。

郵局 芒果 屏東縣政府

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