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高雄茂林高132線又坍方阻斷雙線車道 預計下午搶通恢復
受滯留鋒面及彩雲颱風影響，高雄市茂林區萬山里到多納里重要道路高132線多次出現坍方，昨晚又遇短時強降雨，高132線13.5公里處發生坍方，嚴重阻斷雙線車道，經承包商昨晚及今天上午緊急搶通，目前維持單線雙向通行，視天氣情況，預計今天下午能恢復通車。
根據高雄氣象站昨晚9時許統計，茂林區24小時內累積雨量達100毫米，因高132線10公里處於本月7日起連續2次發生坍方落石、樹倒等情況，倒塌樹木還一度壓到電線，造成多納里全戶停電，雖已緊急搶通，但昨晚13.5公里處又發生落石坍方，嚴重影響往來交通。
六龜警分局多納派出所長李志能昨晚6時許剛開會結束，返回派出所途中發現落石坍方無法通行，幸好當時現場沒有人車經過，立即設置交通錐、爆閃燈裝置進行警戒，並通知台電、區公所派員協助斷電搶通，昨晚7時許恢復單線雙向通行，因天色變暗、持續降雨，今天上午繼續排除。
六龜警分局提醒，高132線道路邊坡最近因山區氣候關係，土石因大雨沖刷飽含水分，易有滑落情形，建議民眾非必要應避免行駛山區道路，以保自身安全。
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