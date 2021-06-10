快訊

「有人不太喜歡」陳時中證實AZ曾找台灣代工 2原因破局

評／軍史館淪蚊子館？軍事文資為何慘澹落幕？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄茂林高132線又坍方阻斷雙線車道 預計下午搶通恢復

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市茂林區萬山里到多納里重要道路高132線多次出現坍方，昨晚又有落石、樹倒，廠商今天上午持續搶通。記者陳玫伶／翻攝
高雄市茂林區萬山里到多納里重要道路高132線多次出現坍方，昨晚又有落石、樹倒，廠商今天上午持續搶通。記者陳玫伶／翻攝

受滯留鋒面及彩雲颱風影響，高雄市茂林區萬山里到多納里重要道路高132線多次出現坍方，昨晚又遇短時強降雨，高132線13.5公里處發生坍方，嚴重阻斷雙線車道，經承包商昨晚及今天上午緊急搶通，目前維持單線雙向通行，視天氣情況，預計今天下午能恢復通車。

根據高雄氣象站昨晚9時許統計，茂林區24小時內累積雨量達100毫米，因高132線10公里處於本月7日起連續2次發生坍方落石、樹倒等情況，倒塌樹木還一度壓到電線，造成多納里全戶停電，雖已緊急搶通，但昨晚13.5公里處又發生落石坍方，嚴重影響往來交通。

六龜警分局多納派出所長李志能昨晚6時許剛開會結束，返回派出所途中發現落石坍方無法通行，幸好當時現場沒有人車經過，立即設置交通錐、爆閃燈裝置進行警戒，並通知台電、區公所派員協助斷電搶通，昨晚7時許恢復單線雙向通行，因天色變暗、持續降雨，今天上午繼續排除。

六龜警分局提醒，高132線道路邊坡最近因山區氣候關係，土石因大雨沖刷飽含水分，易有滑落情形，建議民眾非必要應避免行駛山區道路，以保自身安全。

高雄市茂林區萬山里到多納里重要道路高132線多次出現坍方，昨晚又有落石、樹倒，嚴重影響雙向交通。記者陳玫伶／翻攝
高雄市茂林區萬山里到多納里重要道路高132線多次出現坍方，昨晚又有落石、樹倒，嚴重影響雙向交通。記者陳玫伶／翻攝
高雄市茂林區萬山里到多納里重要道路高132線多次出現坍方，昨晚又有落石、樹倒，嚴重影響雙向交通。記者陳玫伶／翻攝
高雄市茂林區萬山里到多納里重要道路高132線多次出現坍方，昨晚又有落石、樹倒，嚴重影響雙向交通。記者陳玫伶／翻攝

落石 六龜 停電

延伸閱讀

飛來橫禍！高雄晴天無雨路樹卻倒塌 砸中停紅燈轎車

碰！高雄婦幼隊女警今晨清槍誤擊發 幸子彈打入清槍桶

高市連日雷雨 茂林高132線大量土石又滑落道路

科技園區設篩檢站那漁工呢？高雄海洋局：入境前已篩過

相關新聞

高雄茂林高132線又坍方阻斷雙線車道 預計下午搶通恢復

受滯留鋒面及彩雲颱風影響，高雄市茂林區萬山里到多納里重要道路高132線多次出現坍方，昨晚又遇短時強降雨，高132線13....

端節到 高市衛生局抽查44件粽子及配料均符合規定

端午節將到，高雄市政府查訪三鳳中街，知名粽子專賣店等應景商品，結果商品供應正常，價格大致平穩，高市衛生局也至餐飲業等場所...

屏東愛文芒果i郵購 補足被遺忘的恆春半島寄送服務

屏南地區愛文芒果正值採收旺季，卻因疫情面臨北部物流大塞車的窘境，打亂果農宅配供貨步調，屏東縣政府為協助農民在產季出貨期間...

車禍開腦多次救回命 他將畢業望能接案畫電繪貼補家用

高雄正修科技大學進修部數位系四年級學生李建龍4年前因一場嚴重車禍，傷重昏迷3個多月，經過多次手術並花費1年多時間復健，雖...

高雄市政府釋出418個月薪24K工讀機會 弱勢青年優先

疫情嚴峻，高雄市青年局為協助短期無法在校園、服務業等場域工讀的大專學子，推出「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，提供多達...

清消遭酒精咬手乾裂 潘孟安感謝清潔先鋒

許多默默付出的小人物，持續在防疫第一線奮戰，屏東縣長潘孟安在臉書分享清潔人員指緣破皮、極度操勞的手，心疼這群清潔先鋒長時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。