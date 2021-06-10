車禍開腦多次救回命 他將畢業望能接案畫電繪貼補家用
高雄正修科技大學進修部數位系四年級學生李建龍4年前因一場嚴重車禍，傷重昏迷3個多月，經過多次手術並花費1年多時間復健，雖成為中度肢體多重障礙、一眼全盲一眼能看範圍不大，但也讓他重生，選擇重新就學，至今李建龍面臨畢業，希望以電腦繪圖接案為家中貼補家用，為自己設定新未來。
李建龍表示，多年前他剛下班準備騎機車返家，意外被路旁轎車突然開車門打到噴飛，傷重昏迷住院3個多月，期間經歷大大小小多次手術，醫生一度發出病危通知，幸好撿回一條命，當他醒來時，發現自己全身插滿管子躺在醫院，臉部也因車禍變形，一開始只能吃流質食物，眼睛一眼全盲。
經過長期治療、重複打點滴、輸血、抗生素與止痛劑，讓李的血管都下沉，最後只能將針劑打在小腿和手指上。李說，一次又一次的手術及開腦，讓他都不確定自己是否還能活著離開手術室，覺得活著太痛苦了，加上他車禍當時母親剛離世不到半年，大姊及父親辛苦負擔，成為唯一支撐他活下去的動力。
歷經1年復健，李建龍已能重新站起，也讓他對人生有不同感悟，選擇到正修科大進修部就讀，並對電腦繪圖設計感興趣，李建龍說，過去他不愛念書，覺得靠勞力就能賺錢，現在雖無法做粗重工作，一眼全盲、一眼能看的範圍狹窄，還常常撞到人，但製作電腦繪圖設計時，他感覺身體因車禍留下的疼痛都被拋諸腦後。
李建龍表示，很感謝正修科大學生輔導中心老師的鼓勵，讓他能夠重新站起來，並為自己設想未來，今年面臨畢業，雖然遇到新冠肺炎疫情攪局，李建龍希望以接案方式，在家製作電繪，賺錢貼補家用，最重要的是能和全家人在一起。
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