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高雄市政府釋出418個月薪24K工讀機會 弱勢青年優先

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
疫高雄市青年局推出「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，提供多達418工讀名額，弱勢優先錄取，偏鄉保障36人，月薪2萬4000元，即起至6月17日止由勞工局訓練就業中心協助受理報名。圖／高市青年局提供
疫高雄市青年局推出「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，提供多達418工讀名額，弱勢優先錄取，偏鄉保障36人，月薪2萬4000元，即起至6月17日止由勞工局訓練就業中心協助受理報名。圖／高市青年局提供

疫情嚴峻，高雄市青年局為協助短期無法在校園、服務業等場域工讀的大專學子，推出「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，提供多達418工讀名額，弱勢優先錄取，偏鄉保障36人，月薪2萬4000元，即起至6月17日止由勞工局訓練就業中心協助受理報名。

青年局長張以理表示，市府重視青年就業，推動各項職涯與就業政策，去年上半年市內15至24歲青年失業率為13.9%，下半年已降到12.4%，不計入失業統計的大專生族群，市府也注意到相關需求。

他指出，疫情期間為減輕學子負擔，也協助未來有志服公職者的年輕人了解公部門運作，市府已爭取中央經費，將行之有年「公部門暑期工讀計畫」名額擴增到418人。這次甄試作業採郵寄報名、臨櫃不受理，並採書面審查甄選，不另辦聯合面試，將優先進用原住民、身心障礙者或弱勢家庭在學青年。對公共領域有興趣的大專在學青年，可備妥報名表件在6月17日前以掛號郵寄「高雄市政府勞工局訓練就業中心」(833高雄市鳥松區大埤路117號)，以郵戳為憑。

青年局表示，今年度公部門暑期工讀期間自7月26日起至8月26日止，每日工讀8小時，工讀薪資以月薪2萬4000元計算，工作內容包含協助防疫宣導與疫情紓困相關措施、協助活動推廣執行、系統資料建置與導入等，各單位職缺，簡章及報名詳細資訊公告於青年局官網( https://youth.kcg.gov.tw/ )，並可加入青年局LINE@官方帳號( https://lin.ee/aUKX9p9 )了解。

青年 疫情 高雄市

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