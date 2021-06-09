高市連日雷雨 茂林高132線大量土石又滑落道路

高雄市連日午後大雷雨致土石鬆軟，茂林區高132線13.5K處繼前兩天10K處落石，今晚有大量岩石滑落，影響車行，六龜分局現場警戒設交通錐，預計明天排除，恢復雙向通行。

受到午後對流雲系發展旺盛的影響，高雄市山區於下午3時許有短延時強降雨，包括桃源、茂林區雨勢很大，部份測站時雨量逾80毫米，山區土壤含水度高，地質極不穩定。

前兩天茂林區高132線10K處（萬山到多納路段）才陸續發生岩石滑落影響交通及供電，緊急搶通，六龜分局指出，今天下午6時許，多納派出所員警行經高132線13.5K處，發現又有大量岩石滑落道路，無法雙向通行，所幸無人員受傷。

員警立即於現場警戒並設置交通錐、爆閃燈警示，通報承包商排除路障，但因天色已晚，暫時維持單線雙向通行，其餘落石10日再以大型機具排除，恢復道路雙向通車。

六龜分局提醒民眾，雨後山區土壤含水度高，高132線道路邊坡易有落石，呼籲民眾避開山區道路，以免交通受影響造成不便。