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科技園區設篩檢站那漁工呢？高雄海洋局：入境前已篩過
因應疫情，高雄市今天啟動3處科技產業園區快篩站，對廠區內約1萬名國際移工啟動快篩。針對遠洋外籍漁工，高雄市海洋局配合漁業署政策，自去年2月起實施漁工先原船14天居家檢疫，再統一送醫院篩檢，確認陰性才核發入境證明，5月19日後則暫停未持有居留證外籍漁工入境台灣，減少破口。
高雄市海洋局表示，遠洋外籍漁工通常出外海工作長達幾個月至半年，期間幾乎不會接觸到其他人，風險相較於搭飛機抵台工作者小很多，抵台後因居住場所需由船主提供，幾乎也都在待在漁船上。
海洋局表示，去年2月起遠洋漁船入境即實施漁工先於原船隔離14天，隔離結束後由船主統一送醫院進行篩檢，確認陰性才能核發入境證明，5月19日後暫停未持有居留證外籍漁工入境台灣，台籍漁工則可返家進行自主隔離14天，近期中央正在討論是否開放期滿漁工上岸及相關措施。
針對是否於高雄各漁港開設篩檢站，高雄市衛生局表示，目前尚未有相關訊息，快篩站設置將視疫情需要滾動式調整修正。
海洋局長張漢雄表示，全國防疫三級警戒延長至6月28日，為避免造成防疫破口，海洋局與市府警察局將會嚴格執行漁港未戴口罩及違規群聚等稽查行動，只要查獲未戴口罩將不予勸導，立即開罰，請各區漁會、漁業公會及漁船經營者協助加強向相關所屬從業人員宣導相關防疫措施。
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