科技園區設篩檢站那漁工呢？高雄海洋局：入境前已篩過

因應疫情，高雄市今天啟動3處科技產業園區快篩站，對廠區內約1萬名國際移工啟動快篩。針對遠洋外籍漁工，高雄市海洋局配合漁業署政策，自去年2月起實施漁工先原船14天居家檢疫，再統一送醫院篩檢，確認陰性才核發入境證明，5月19日後則暫停未持有居留證外籍漁工入境台灣，減少破口。

高雄市海洋局表示，遠洋外籍漁工通常出外海工作長達幾個月至半年，期間幾乎不會接觸到其他人，風險相較於搭飛機抵台工作者小很多，抵台後因居住場所需由船主提供，幾乎也都在待在漁船上。

海洋局表示，去年2月起遠洋漁船入境即實施漁工先於原船隔離14天，隔離結束後由船主統一送醫院進行篩檢，確認陰性才能核發入境證明，5月19日後暫停未持有居留證外籍漁工入境台灣，台籍漁工則可返家進行自主隔離14天，近期中央正在討論是否開放期滿漁工上岸及相關措施。

針對是否於高雄各漁港開設篩檢站，高雄市衛生局表示，目前尚未有相關訊息，快篩站設置將視疫情需要滾動式調整修正。