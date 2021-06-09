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屍體沒染疫跡象…6人中5確診 法醫：死亡案應全PCR

澎湖疫情 各界捐助防疫物資運抵到位

中央社 / 澎湖縣9日電

澎湖先後已有5名（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診案例，由於離島醫療量能比不上本島，在近期以來各界捐贈防疫裝備陸續運抵到位，讓第一線醫護警消人員能安心執行防疫工作。

台北市澎湖同鄉會理事長唐一弘等人，8日捐贈澎湖縣政府防護衣500件、拋棄式防護面罩1000個、核酸快速提取試劑500劑，由縣長賴峰偉代表受贈並頒贈感謝狀，感謝鄉親回饋家鄉。

這批500劑核酸快速提取試劑，可以在PCR機器上操作，不需要另外購置機器，加熱至85度5到10分鐘，即可完成萃取，能更快速掌握檢測結果。

另外，澎湖縣議會議長劉陳昭玲日前代為轉贈佛光山提供防疫物資，包括防護衣10箱、共500件，防護面罩300個，均已配發醫護及防疫人員。

國民黨縣黨部主委許國鎮與澎湖縣議會副議長陳雙全今天代表黨中央捐贈1560份的快篩試劑，由衛生局長蕭靜蓉代表受贈；另外，前新北市長朱立倫也捐贈手套一批。相關醫療物資都一一分配至各醫療院所、快篩站與醫護警消等第一線防疫人員使用，強化防護量能，確保防疫人員安全

澎湖縣長賴峰偉感謝各界挹注防疫物資，用行動表達對故鄉的愛。他說，政府力量有限，民間力量無窮，感謝將善心傳揚至澎湖每個角落。

澎湖 快篩

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