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攤商接連確診 林右昌建議熱區縣市生鮮攤商重點式廣篩

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌今天說建議熱區縣市，應對生鮮市場攤商「重點式廣篩」。圖／基市府提供
基隆市長林右昌今天說建議熱區縣市，應對生鮮市場攤商「重點式廣篩」。圖／基市府提供

基隆市這波新冠肺炎本土疫情，確診人數已達203人。市長林右昌今天說，進入社區感染階段，防疫兩大重點是把許多潛藏在社區的感染源找出來並隔離，建議熱區縣市對生鮮市場攤商「重點式廣篩」，其次是加速疫苗施打。

林右昌說，現在社區內有許多無症狀或輕症的人，市場是最好的傳播場所。如果要阻斷社區感染源傳播，避免另一波疫情高峰產生，一定要在市場下功夫，讓病毒傳播鏈在市場被截斷，不會由市場擴散出去。

林右昌表示，市府主動擴大成功市場攤商PCR採檢，5個確診攤商中有4個沒有症狀，代表如果未積極篩檢，他們不會去就醫，每天還是到市場做生意，跟顧客互動，病毒也可能就這樣傳播出去。

林右昌引述高雄市長陳其邁的話說，若不積極疫調匡列，1個確診者20天後可能傳染給625人。傳統市場的破口要嚴肅且勇敢面對，不要視而不見，不要當鴕鳥。

林右昌提出市場防疫3項建議，包括熱區縣市應針對生鮮市場攤商進行「重點式廣篩」；全國生鮮市場攤商採「雙罩一套」防護措施，攤商要戴面罩、口罩加上手套；民眾採買不可以徒手碰觸生鮮肉品。唯有把市場防線守好，才能把社區的防線守好。

基隆市長林右昌今天說建議熱區縣市，應對生鮮市場攤商「重點式廣篩」。圖／基市府提供
基隆市長林右昌今天說建議熱區縣市，應對生鮮市場攤商「重點式廣篩」。圖／基市府提供

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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