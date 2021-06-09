因應疫情金門傳統市場管制 平日宣導假日採人流管控

國內疫情持續發燒，因應疫情三級警戒延長至6月28日，以及端午節連假將至，傳統市場預期人潮湧入，金門縣府建設處今日邀集相關單位研商，縣府表示，為有效疏解人潮，並兼顧消費需求及防疫措施，傳統市場加強版管制措施除透過公部門強化執行外，另就民眾自主分流部分，平日採宣導，周六、日將採加強人流管控，請民眾購物時攜帶身分證件配合查驗，以落實防疫。

為避免傳統市集成為疫情破口，傳統市集及市集外攤販的防疫工作，近期成為關注焦點，建設處今日邀集警察局、金城分局、金湖分局、社會處、各鄉鎮公所就擴大管制範圍劃設、核心營業時間、出入口管理、管制措施、人力調度、人流管制、經費運用、管制場域會勘等議題召開「因應疫情三級警戒本縣傳統市場擴大管制區段工作協調會議」。

縣府建設處長陳祥麟表示，金門地區的傳統市場跟台灣都會區的情況不盡相同，各鄉鎮的市場沒有明確的界線，民有市場內基本上攤販、店鋪、住家及公司行號交錯共存，且外攤林立，故相關管制措施除依照中央流行疫情指揮中心規範辦理外，尚須就本縣各市場特性調整，協調會議並請公所與警方辦理市場會勘，因地制宜落實防疫並兼顧民生方便性。

考量目前疫情尚未趨緩，為有效控管市集採買人流、保持社交距離，及因應民生仍有至市場購物的需求，縣府針對傳統市場與鄉鎮公所溝通，加強管制措施如下：

1.依據市場特性及周邊攤販設置情形，由鄉鎮公所因地制宜畫設管制區域，明定核心營業時間，並擴大管制至周邊攤販，以利防疫期間管制採買人流、車流。

2.減少出入口，落實推動人員分流、減少逗留時間、鼓勵預約外帶、減少現金及零錢交易等措施，以避免群聚及不必要感染途徑。

3.落實實聯制，並擴大管制區於核心營業時間進行人流管制，假日加強管制出入口，管控容留人數、進入人員實聯制、檢查配戴口罩、噴灑酒精及量測體溫，必要時得以臨時圍架、人擋、車阻等措施阻絕。

4.擴大管制區段外之攤販，由警察人員依道路交通管理處罰條例等法規執行。