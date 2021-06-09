影／防疫有機蔬菜箱499元被嫌貴 有機農場：不能與傳統相比

疫情期間民眾宅在家不出門，有電商業者推出防疫有機蔬菜箱，屏東縣萬丹鄉竹林有機農場負責人黃淑女說，近期每天接到約10通電話「客訴」，為什麼蔬菜箱蔬菜貴又少，傳統市場只要200元就有了。黃淑女無奈說，她只是供貨商之一，且「防疫有機蔬菜箱」的價格，包含電商平台抽成、物流費用、集貨產成本等，最後才是產地農民收入，不能逕自與傳統市場價格相比較。

黃淑女說，疫情期間消費者不敢出門買菜，加上近期大雨也缺菜，有貿易商透過合作的社員找到她，提供葉菜類，她提供蔬菜送到台南的集貨場，再跟其他農友的農產品組合成蔬菜箱，她只是供貨商之一。

「每天約10通客訴電話」黃淑女無奈說，電話這幾天都被打爆，民眾打來劈頭問「為什麼菜不新鮮？為什麼訂兩箱來一箱」，她也摸不著頭緒，一問之下，消費者購買某電商平台的防疫有機蔬菜箱，內容包裝物中只有她的包裝有附上竹林有機農場的相關資料，所以消費者都打來問她，她耐心說明，應請消費者找電商平台才對。

黃淑女說，防疫有機蔬菜箱，她只是供貨商之一，防疫有機蔬菜箱內有4菜2果，她主要是提供有機農場的高麗菜、地瓜葉、九層塔、甜菜根與胡蘿蔔等品項的有機標章與檢驗證明。

黃淑女說，防疫有機蔬菜箱價格499元，包括電商平台抽成、物流到府費用、集貨場成本、採購業者利潤與有機檢驗費用等，最後才是產地農民收入。

黃淑女說，考量雙北疫情嚴峻、物流龍頭斷鏈、彩雲颱風挾帶豐沛雨量襲台，南部就有大量蔬菜需求，但考量北部有小眾消費者，須食用有機蔬果，因此，仍咬緊牙關出貨給雙北民眾，但卻遭消費者質疑，她認為有損害到商譽，也已經不與該貿易商合作。