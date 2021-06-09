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高雄辦購買庇護工場商品抽獎 大獎有機車按摩椅Switch

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市勞工局推出「庇護好物在這裡，滿額讓愛再+1」抽獎活動，即日起至9月4日向高雄市庇護工場購買商品消費達300元，即可獲得一次抽獎機會。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局推出「庇護好物在這裡，滿額讓愛再+1」抽獎活動，即日起至9月4日向高雄市庇護工場購買商品消費達300元，即可獲得一次抽獎機會。圖／高雄市勞工局提供

疫情讓身心障礙者工作的庇護工場營運大受影響，高雄市勞工局推出「庇護好物在這裡，滿額讓愛再+1」抽獎活動，即日起至110年9月4日期間，向高雄市庇護工場購買商品消費達300元，即可獲得一次抽獎機會，以此類推。好禮特獎是機車、二獎按摩椅、三獎NS Switch等40個獎項，總價值14萬元。民眾可搜尋「小勞男孩向前行」臉書粉專。

疫情嚴峻，為避免人與人之間接觸，民眾減少外出，導致身心障礙者工作的庇護工場大受影響，來客與訂單銳減。勞工局為協助庇護工場穩定營運，推出抽獎活動協助庇護工場促銷產品，並鼓勵社會大眾可多多運用網路及電話訂購，以減輕疫情對庇護工場之影響。

高雄市勞工局長周登春表示，庇護工場是針對身心障礙者設立的就業場所，目前高雄市有11家庇護工場提供152名身心障礙朋友工作機會，營業類型多樣有餐飲、食品烘焙、蛋捲、香皂、服飾製作、冰品、飲料，及清潔服務等，在多元經營的模式下，除協助提升身心障礙就業者的工作技能外，也力求提供高品質的服務與產品。

考量疫情影響買氣銳減，勞工局辦理抽獎活動協助庇護工場刺激買氣，只要消費購買庇護工場商品，就可做好事、抽大獎，支持這些庇護工場平安度過疫情，協助身心障礙者穩定就業。

高雄市勞工局推出「庇護好物在這裡，滿額讓愛再+1」抽獎活動，即日起至9月4日向高雄市庇護工場購買商品消費達300元，即可獲得一次抽獎機會。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局推出「庇護好物在這裡，滿額讓愛再+1」抽獎活動，即日起至9月4日向高雄市庇護工場購買商品消費達300元，即可獲得一次抽獎機會。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局推出「庇護好物在這裡，滿額讓愛再+1」抽獎活動，即日起至9月4日向高雄市庇護工場購買商品消費達300元，即可獲得一次抽獎機會。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局推出「庇護好物在這裡，滿額讓愛再+1」抽獎活動，即日起至9月4日向高雄市庇護工場購買商品消費達300元，即可獲得一次抽獎機會。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局推出「庇護好物在這裡，滿額讓愛再+1」抽獎活動，即日起至9月4日向高雄市庇護工場購買商品消費達300元，即可獲得一次抽獎機會。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局推出「庇護好物在這裡，滿額讓愛再+1」抽獎活動，即日起至9月4日向高雄市庇護工場購買商品消費達300元，即可獲得一次抽獎機會。圖／高雄市勞工局提供

庇護工場 疫情

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