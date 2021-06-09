力挺抗疫 高市議會贈市府物資強化量能

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）拉大接觸距離，但艱辛的防疫路上仍有溫暖。高市議會攜手企業捐贈防疫面罩等物資，今天由議長曾麗燕代表贈予市府第一線防疫人員，以強化抗疫量能。

市府副市長林欽榮代表市府接受捐贈，感謝議會攜手南六企業的公益善舉，同時宣示會強化第一線防疫人員的防護量能，堅守防線全心抗疫。

市議會與口罩國家隊南六企業捐贈3000個防疫面罩及1萬4000片防疫口罩，提供第一線服務市民的基層人員使用。

曾麗燕指出，環保及衛生局第一線基層人員不分晝夜防疫，還面臨高風險環境防疫，亟需要強而完備的防疫物資，才能提升抗疫防護力。

曾麗燕說，疫情拉開了人與人間的距離，但彼此的關懷與愛沒有距離，議會會力挺基層防疫人員，呼籲市府做好全方位防疫工作，全民齊心抗疫，盼疫情早日終結。

副議長陸淑美感謝南六企業贊助防疫口罩，為疫情下的高雄帶來溫暖，有助於提升第一線人員的防護力。

林欽榮並在臉書（Facebook）發文指出，市府防疫團隊全心投入；隨著日本捐贈124萬劑AZ疫苗到貨，已有2083名醫護報名投入高雄市疫苗接種計畫，除要加快疫苗施打速度，環保局也針對防疫熱點清消等，讓在疫情侵擾下的社會能正常運作並有溫暖，他允諾持續壯大防疫能量，堅守防線全心抗疫。

民進黨市議員陳致中感謝環保局人員的辛苦為防疫工作努力盡力做好環境清潔消毒，今天捐贈300組防護面罩及護目鏡、1萬片防疫口罩等物資給環保局工會，表達對基層執勤人員的謝意。