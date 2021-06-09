感謝美國捐贈疫苗 高市回贈高雄AIT玉荷包

美國日前捐贈75萬劑疫苗抵台，高雄市長陳其邁有感美方慨捐送暖，回贈AIT高雄分處農產品玉荷包，以「玉荷包耐風性強而果實甜美，象徵台美將持續攜手合作，迎風面向挑戰。」

高雄市政府行政暨國際處長項賓和8日帶著高雄市盛產的玉荷包抵美國在台協會高雄分處，同時轉送陳其邁感謝信，表達雙方「真朋友，真進展」情誼。

市府今天發布新聞稿指出，陳其邁信中提及從「台灣關係法」到「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」，40多年台美雙邊維持緊密夥伴關係，共享民主、自由和人權價值。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情下，雙邊也以實際行動展現支持。2020年全球疫情嚴峻，台灣捐贈醫療口罩，2021年當台灣面對社區感染挑戰，美國3名重量級參議員訪台宣布捐贈疫苗，即時協助讓國人感念在心。

陳其邁代表市民向美方表達感謝，並以在地農特產品「玉荷包」荔枝展現心意，「玉荷包耐風性強而果實甜美，象徵台美將持續攜手合作，迎風面向挑戰。」

AIT高雄分處長禹道瑞（Mason Yu）表示，2020年台灣曾捐贈醫療口罩、個人防護裝備（PPE）給美國，美國也感念在心，台灣是美國的策略夥伴和長期的朋友，彼此協助也是必然。

禹道瑞特別關心高雄市控制疫情的各項作為，包含端午節返鄉人流追蹤措施、疫苗施打規劃等，對高市府展現高度的防疫作為與效率，予以肯定與讚賞。