電子廠移工全面快篩 高市府三天內篩檢萬人

本土疫情延燒電子大廠頻傳染疫，嚴重影響生產恐怕衝擊台灣經濟，高雄市長陳其邁日前宣布高雄市企業COVID-19風險管控原則，要求3天內在科技產業園區與科學園區完成公設篩檢站，針對園區移工進行快篩。高市包括南科路竹園區、楠梓科技園區以及前鎮科技產業園區快篩站今天上午啟用，預計三天內完成上萬移工快篩，確保園區生產不受影響。

加工出口區管理處表示，科技園區防疫再升級，高雄楠梓、前鎮及屏東等3處科技產業園區，在高雄市政府與屏東縣政府的協助下，分別與高雄榮民總醫院、高雄市立民生醫院及衛生福利部屏東醫院合作，設立移工快篩站。

高雄市府擬定「高雄市企業COVID-19風險管控原則」，要求僱用移工300人以上企業的移工宿舍每房住宿降載，不同僱用公司的外籍移工不得混住；分艙分流管理，倘公司無法符合標準，則入住一般旅館。 本土疫情延燒電子大廠頻傳染疫，高雄市全面啟動移工快篩，預計三天內完成上萬移工快篩，上午在楠梓科技產業園區有不少移工前來接受快篩。記者劉學聖／攝影 本土疫情延燒電子大廠頻傳染疫，高雄市全面啟動移工快篩，預計三天內完成上萬移工快篩，上午在楠梓科技產業園區有不少移工前來接受快篩。記者劉學聖／攝影 本土疫情延燒電子大廠頻傳染疫，高雄市全面啟動移工快篩，預計三天內完成上萬移工快篩，上午在楠梓科技產業園區有不少移工前來接受快篩，並保持社交距離。記者劉學聖／攝影 本土疫情延燒電子大廠頻傳染疫，高雄市全面啟動移工快篩，預計三天內完成上萬移工快篩，上午在楠梓科技產業園區有不少移工前來接受快篩。記者劉學聖／攝影

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