端節前夕買氣旺 金湖鎮長視察市場關心民生供需與防疫

再過兩天就是端午佳節，往年這個時候，市場就會開始出現採購的婆婆媽媽，今年受到新冠肺炎疫情影響，各個賣場與市場的人流不多。金湖鎮長陳文顧今天也到金湖鎮公有零售市場視察，關心市場民生消費物品供應及市場防疫情形，提醒民眾在採買的時候，一定要記得戴口罩，一次購足，做好防護措施，保護自己、也保護他人。

陳文顧今天上午在金湖公有零售市場自治會長陳振福陪同下，來到金湖公有零售新、舊市場等地巡視，瞭解端節期間傳統市場端節民生物質供需情形，並宣導鄉親全程配戴口罩，減少群聚，並遵守防疫SOP規定，陳文顧也親切的向攤商祝福佳節快樂並慰勉市場從業人員的辛勞。

陳振福表示，今年端節雖各種菜類及雞、鴨、魚、牛、豬肉市場價格穩定、食品也充足，但由於今年端午節又逢疫情三級警戒，買氣大受影響，與往年相比少了約2-3成，市場為了民眾健康也配合政府防疫政策，尤其金門縣政府於6月4日提出傳統市場「市場分流運動」三原則；一、全程戴口罩、實聯制。二、預先規劃、一次買足。三、分流採買、減少群聚。按身分證字號尾數，單數於每周一、三、五、日，雙數於每周一、二、四、六分流採買，希望各攤商除了做生意外，大家「互相提醒、共同落實」，兼顧生活與防疫需求。

陳文顧表示，全國三級疫情警戒延長至6月28日，國內疫情持續升溫不退，今天市場雖買氣旺，但還是要感謝市場所有攤商配合政府防疫規定，也謝謝鄉親自動分流採購，店家更要遵守防疫規範；雖然戴著口罩不好跟顧客說話，但為了疫情早日趨緩，做好自我防護是必要的，請各位鄉親與政府共同持續努力，嚴守社區及市場防線。