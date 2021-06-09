臉書貼出泡爛龜裂的手 潘孟安感謝前線清消先鋒

第三級警戒持續到6月28日，新冠肺炎疫情嚴峻，屏東縣長潘孟安在臉書分享清潔人員的手，因為酒精、消毒水與清潔劑的重複使用，洗到龜裂，他說，感謝這群無聲的人，默默執行不起眼卻不可或缺的任務。

潘孟安說，細菌無孔不入，讓人隨時隨地都要噴一下，一般人光是日常噴酒精或洗手，就有強烈不適感，有一群人卻天天泡在這些傷害皮膚的溶劑裡，從早到晚，日復一日，酒精滲入乾裂的手會有多痛，光是想就讓人想打哆嗦，「這群清潔先鋒卻持續的做著」。

潘孟安說，「消毒一次的時間，比採檢一次還更久…」，每做完一次採檢，整個場域必須徹底消毒，各個角落都不能放過，負責這項工作的就是各醫院的清潔人員，他（她）們的規格比照醫護，穿著層層防護衣，悶熱不適，卻得從病房、洗手間到戶外篩檢站，最早到最晚走。

潘孟安說，除了篩檢站的清潔，更要負責醫療廢棄物的處理，清潔部隊得遊走在這些最危險的區域，無聲無息地工作著，鮮少有人察覺到他（她）們的存在，卻為第一線醫護建立起隱形的保護網，同步守護著醫護與病人，阻斷任何病毒傳播的途徑。

潘孟安說，縣府團隊為醫療廢棄物處理人員全面加保防疫險，這是現階段能為前線中的前線，戰士中的戰士所做的事情之一，至少，讓他（她）們能夠稍微安心工作。

潘孟安也呼籲，請大家一起向清潔人員說聲感謝，按個讚，讓這群保護前線英雄的無名英雄，知道我們心中的感謝。

潘孟安也提到，端午節大家能宅在家裡，這群人可不行，依舊得站在最前線抗疫，用一雙雙粗糙、龜裂的手繼續上工。

潘孟安昨天深夜分享後，至今天中午獲得許多網友回響有1.8萬名網友按讚，網友也紛紛留言，感謝這群前線的防疫人員，「是一雙令人致敬的手，感恩！」