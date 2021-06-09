快訊

台灣8月能解封？醫：關鍵「400萬劑疫苗」將決定命運

聽新聞
test
0:00 / 0:00

臉書貼出泡爛龜裂的手 潘孟安感謝前線清消先鋒

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
新冠肺炎疫情嚴峻，屏東縣長潘孟安在臉書分享清潔人員的手，因為酒精、消毒水與清潔劑的重複使用，洗到龜裂，他說，感謝這群無聲的人，默默執行不起眼卻不可或缺的任務。圖／取自潘孟安臉書
新冠肺炎疫情嚴峻，屏東縣長潘孟安在臉書分享清潔人員的手，因為酒精、消毒水與清潔劑的重複使用，洗到龜裂，他說，感謝這群無聲的人，默默執行不起眼卻不可或缺的任務。圖／取自潘孟安臉書

第三級警戒持續到6月28日，新冠肺炎疫情嚴峻，屏東縣長潘孟安在臉書分享清潔人員的手，因為酒精、消毒水與清潔劑的重複使用，洗到龜裂，他說，感謝這群無聲的人，默默執行不起眼卻不可或缺的任務。

潘孟安說，細菌無孔不入，讓人隨時隨地都要噴一下，一般人光是日常噴酒精或洗手，就有強烈不適感，有一群人卻天天泡在這些傷害皮膚的溶劑裡，從早到晚，日復一日，酒精滲入乾裂的手會有多痛，光是想就讓人想打哆嗦，「這群清潔先鋒卻持續的做著」。

潘孟安說，「消毒一次的時間，比採檢一次還更久…」，每做完一次採檢，整個場域必須徹底消毒，各個角落都不能放過，負責這項工作的就是各醫院的清潔人員，他（她）們的規格比照醫護，穿著層層防護衣，悶熱不適，卻得從病房、洗手間到戶外篩檢站，最早到最晚走。

潘孟安說，除了篩檢站的清潔，更要負責醫療廢棄物的處理，清潔部隊得遊走在這些最危險的區域，無聲無息地工作著，鮮少有人察覺到他（她）們的存在，卻為第一線醫護建立起隱形的保護網，同步守護著醫護與病人，阻斷任何病毒傳播的途徑。

潘孟安說，縣府團隊為醫療廢棄物處理人員全面加保防疫險，這是現階段能為前線中的前線，戰士中的戰士所做的事情之一，至少，讓他（她）們能夠稍微安心工作。

潘孟安也呼籲，請大家一起向清潔人員說聲感謝，按個讚，讓這群保護前線英雄的無名英雄，知道我們心中的感謝。

潘孟安也提到，端午節大家能宅在家裡，這群人可不行，依舊得站在最前線抗疫，用一雙雙粗糙、龜裂的手繼續上工。

潘孟安昨天深夜分享後，至今天中午獲得許多網友回響有1.8萬名網友按讚，網友也紛紛留言，感謝這群前線的防疫人員，「是一雙令人致敬的手，感恩！」

潘孟安

延伸閱讀

謝謝你們無私守護台灣！十大新冠肺炎疫情期間最辛苦的職業

一起為台灣撐下去！潘孟安：端午不出門，保護全家人

端午節連假將至 潘孟安呼籲鄉親減少移動、暫緩返鄉

屏東今再現+0 潘孟安：大雨持續不能掉以輕心

相關新聞

臉書貼出泡爛龜裂的手 潘孟安感謝前線清消先鋒

第三級警戒持續到6月28日，新冠肺炎疫情嚴峻，屏東縣長潘孟安在臉書分享清潔人員的手，因為酒精、消毒水與清潔劑的重複使用，...

那瑪夏區瑪雅部落路樹倒塌壓電線 出動電鋸、怪手移除

高雄市山區受滯留鋒面影響連日降雨，那瑪夏區民權平台及瑪雅部落必經道路上，一棵路樹不堪風雨倒塌，並壓在電線上，六龜警分局員...

「高雄好家載」加碼 市場、夜市生鮮美食3公里內免費送

高雄市經發局今宣布，日前結合餐飲、計程車、LINE、一卡通及點餐業者推出的「高雄好家載」，將納入10大市場、夜市加入防疫...

端節前夕買氣旺 金湖鎮長視察市場關心民生供需與防疫

再過兩天就是端午佳節，往年這個時候，市場就會開始出現採購的婆婆媽媽，今年受到新冠肺炎疫情影響，各個賣場與市場的人流不多。...

疫期剛好適合閉門寫作！高雄青年文學獎徵件總獎金35萬

高雄市立圖書館主辦、高雄文學館承辦的「110年高雄青年文學獎」，即日起至9月30日徵件，總獎金35萬元。今年度主題為「異...

消防公司捐贈1000住警器及3000口罩 嘉惠台南弱勢民眾

居家裝設住警器有助降低火災危害，永揚消防安全設備公司今天捐贈台南市消防局1000個住警器、3000個防疫口罩給弱勢民眾，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。