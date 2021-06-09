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台灣8月能解封？醫：關鍵「400萬劑疫苗」將決定命運

照顧防疫人員 高市議會、議員紛捐防疫物資

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市議會捐防疫物資給市府基層防疫人員。圖／高雄市議會提供
高雄市議會捐防疫物資給市府基層防疫人員。圖／高雄市議會提供

照顧基層防疫人員，高雄市議會今日攜手口罩國家隊南六企業捐贈3000個防疫面罩及1萬4000片防疫口罩，提供第一線服務市民的基層人員使用。議員陳致中另也捐贈300組防護面罩、300組護目鏡及1萬片防疫口罩等物資給環保局工會，向所有基層人員致敬致謝。

市府環保局及衛生局第一線基層人員不分晝夜執行防疫工作，也面臨高傳染風險環境，議長曾麗燕表示，在疫情威脅下，站在第一線的基層人員更應該受到政府最好的防疫保障，才能讓基層人員無後顧之憂的服務市民。

副議長陸淑美說，南六企業捐贈1萬4000片防疫口罩，其中4000片為清村白天使平面醫用口罩，是加強對抗病毒的升級版醫用口罩，可大幅提升第一線人員的防疫防護力。

另陳致中也捐贈防疫物資給環保局，陳致中說，環保局第一線最辛苦的清消人員堅守工作崗位，無論晨昏晴雨、鬧區偏鄉，承擔不可預測的風險，維持這一座城市278萬人生活的基本運作，是最偉大的市民英雄。今天捐贈300組防護面罩、300組護目鏡及1萬片防疫口罩等物資給環保局工會，代表市民向基層執勤人員致敬致謝。

高雄市議員陳致中捐防疫物資給市府環保局基層防疫人員。圖／高雄市議員陳致中提供
高雄市議員陳致中捐防疫物資給市府環保局基層防疫人員。圖／高雄市議員陳致中提供

口罩 陳致中

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