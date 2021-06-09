聽新聞
test
0:00 / 0:00
那瑪夏區瑪雅部落路樹倒塌壓電線 出動電鋸、怪手移除
高雄市山區受滯留鋒面影響連日降雨，那瑪夏區民權平台及瑪雅部落必經道路上，一棵路樹不堪風雨倒塌，並壓在電線上，六龜警分局員警獲報到場，由台電人員先實施斷電，再由區公所派員出動電鋸、怪手等移除大樹，2小時後順利恢復道路通行及通電。
六龜分局員警昨天下午2時許獲報，那瑪夏區瑪雅聯絡道路上有一棵路樹因連日大雨突然倒塌，員警到場發現大樹直接橫躺在路中間，並壓在電線上，直接阻斷道路，還有漏電疑慮，員警立即暫時封閉道路，通知台電人員先實施斷電以利搶通。
那瑪夏區公所人員也馬上出動怪手、電鋸等裝備移除倒塌大樹，晚間4時許恢復道路通行及通電。六龜分局提醒，最近山區降雨頻繁，道路易有土石滑落或樹木倒塌等情形，民眾駕車進入山區，務必小心慢行，如有發現任何意外狀況，皆可撥打110報案電話請求警方協助處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言