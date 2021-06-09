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「高雄好家載」加碼 市場、夜市生鮮美食3公里內免費送

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
「高雄好家載」加碼，市場、夜市生鮮美食3公里內免費送。圖／高雄市經發局提供
「高雄好家載」加碼，市場、夜市生鮮美食3公里內免費送。圖／高雄市經發局提供

高雄市經發局今宣布，日前結合餐飲、計程車、LINE、一卡通及點餐業者推出的「高雄好家載」，將納入10大市場、夜市加入防疫互助經濟，並考量機動性由機車快遞外送，市府再加碼補助3公里內運費免費，力推防疫宅經濟。

高雄市經發局長廖泰翔表示，「高雄好家載」第二波擴大納入市場、夜市加入，民眾只要打開「LINE熱點」高雄好家載專區，依照「找、訂、送、付、食」五步驟，在方圓3公里範圍內喜歡的市場、夜市選購生鮮美食滿399元，運費由市府買單。

經發局表示，「高雄好家載」提供市民採買新選擇，鼓勵消費者利用外送的方式繼續支持市場經濟與攤販經濟。透過新的消費方式，不僅能降低傳統市場與夜市的人流，達到防疫效果，也能藉此推動市場與夜市的數位轉型，創造新的防疫互助的經濟平台。

目前已有苓雅、龍華、文賢、哈囉、三民一、楠梓、陽明、光華、忠孝、興中等10處市場與夜市上線，整合了超過200攤，推出2000多種品項，各式生鮮蔬果、肉類海鮮與熟食，並提供機車外送服務。「高雄好家載」也將結合勞動部「安心上工」計畫，提供就業機會。

高雄市公有市場自治總會理事長李國祥表示，在家防疫大家自己煮菜需求提高，大家都習慣到熟悉的市場採購，因此各市場都積極動員，鼓勵攤商加入「高雄好家載」平台，讓熟客在線上就能買到市場生鮮商品，也有機會開拓新客群。

光華夜市主委顏永峻說，夜市大多以飲食為主，雖然很多店家本身就有加入外送平台，但抽成很高。市府推動的「高雄好家載」不用抽成又補貼運費，店家參與意願踴躍，也盼消費者多支持。

經發局指出，「高雄好家載」市場、夜市外送服務除了透過LINE熱點外，也推出一站式網頁瀏覽。接下來「高雄好家載」也將進一步整合各大市場與夜市加入，為傳統市場開拓更多宅商機。

夜市 生鮮

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