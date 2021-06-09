疫期剛好適合閉門寫作！高雄青年文學獎徵件總獎金35萬

高雄市立圖書館主辦、高雄文學館承辦的「110年高雄青年文學獎」，即日起至9月30日徵件，總獎金35萬元。今年度主題為「異質邊界──創作的想像空間」，希望青年們一起以書寫的力量，抵抗疫情、復甦被衝擊的日常。參賽類組有新詩、散文、短篇小說，圖像文學類。

高雄青年文學館邁入第16屆，徵件期間即將推出兩系列活動，分別為「創作之鑰座談」和「創作社群工作坊」。前者將邀請知名青年作家，分享創作經驗、聚焦議題討論；後者則與「想像朋友寫作會」合作，由文壇創作好手們輪番上陣，帶領不同文類從入門到進階的創作體驗。

高市圖表示，「高雄青年文學獎」特有的主題意識，並非文類限制，而是回應作家葉石濤的〈港都需要什麼文學〉一文，期望創作者能從個人的創作關懷，到城市的文化想望。

109年短篇小說類組榮獲首獎的作品〈廣告人〉，創作者西門剣聖以科幻形式呈現人在資訊更加快速流動的世界中，逐漸自我邊緣化的現象，描寫在科技迅速發展之後的人際關係、人類面對生活情感的細微處將之一一揭露，觀察入微，並建構出未來科技的可能性。而近兩年備受好評的「圖像文學類」也揭示現今創作的現象：未來的文學創作，質與質的邊界，將擁有更多可能。

在被疫情困住的這段時間，主辦單位鼓勵青年們利用在家中的空白，醞釀創作，將這段因為疫情導致的生活缺口，慢慢重新填補回來，透過青年的目光，構築明日的城市景象。「高雄青年文學獎」即日起徵件至9月30日止，採全線上報名，可上官方網站，或高雄文學館官網查詢。