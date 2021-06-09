快訊

台灣8月能解封？醫：關鍵「400萬劑疫苗」將決定命運

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫期剛好適合閉門寫作！高雄青年文學獎徵件總獎金35萬

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市立圖書館主辦、高雄文學館承辦「110年高雄青年文學獎」，即日起至9月30日徵件，總獎金35萬元。圖／高市圖提供
高雄市立圖書館主辦、高雄文學館承辦「110年高雄青年文學獎」，即日起至9月30日徵件，總獎金35萬元。圖／高市圖提供

高雄市立圖書館主辦、高雄文學館承辦的「110年高雄青年文學獎」，即日起至9月30日徵件，總獎金35萬元。今年度主題為「異質邊界──創作的想像空間」，希望青年們一起以書寫的力量，抵抗疫情、復甦被衝擊的日常。參賽類組有新詩、散文、短篇小說，圖像文學類

高雄青年文學館邁入第16屆，徵件期間即將推出兩系列活動，分別為「創作之鑰座談」和「創作社群工作坊」。前者將邀請知名青年作家，分享創作經驗、聚焦議題討論；後者則與「想像朋友寫作會」合作，由文壇創作好手們輪番上陣，帶領不同文類從入門到進階的創作體驗。

高市圖表示，「高雄青年文學獎」特有的主題意識，並非文類限制，而是回應作家葉石濤的〈港都需要什麼文學〉一文，期望創作者能從個人的創作關懷，到城市的文化想望。

109年短篇小說類組榮獲首獎的作品〈廣告人〉，創作者西門剣聖以科幻形式呈現人在資訊更加快速流動的世界中，逐漸自我邊緣化的現象，描寫在科技迅速發展之後的人際關係、人類面對生活情感的細微處將之一一揭露，觀察入微，並建構出未來科技的可能性。而近兩年備受好評的「圖像文學類」也揭示現今創作的現象：未來的文學創作，質與質的邊界，將擁有更多可能。

在被疫情困住的這段時間，主辦單位鼓勵青年們利用在家中的空白，醞釀創作，將這段因為疫情導致的生活缺口，慢慢重新填補回來，透過青年的目光，構築明日的城市景象。「高雄青年文學獎」即日起徵件至9月30日止，採全線上報名，可上官方網站，或高雄文學館官網查詢

青年 疫情 文學類

延伸閱讀

前鎮科技產業園區快篩站啟用 大夜班外籍移工先來快篩

2021打狗鳳邑文學獎「字游之海」，熱烈徵件中

高雄2車車禍 計程車四輪朝天2傷送醫

高雄茂林區高132線10K處坍方 剩一車道可通行

相關新聞

臉書貼出泡爛龜裂的手 潘孟安感謝前線清消先鋒

第三級警戒持續到6月28日，新冠肺炎疫情嚴峻，屏東縣長潘孟安在臉書分享清潔人員的手，因為酒精、消毒水與清潔劑的重複使用，...

那瑪夏區瑪雅部落路樹倒塌壓電線 出動電鋸、怪手移除

高雄市山區受滯留鋒面影響連日降雨，那瑪夏區民權平台及瑪雅部落必經道路上，一棵路樹不堪風雨倒塌，並壓在電線上，六龜警分局員...

「高雄好家載」加碼 市場、夜市生鮮美食3公里內免費送

高雄市經發局今宣布，日前結合餐飲、計程車、LINE、一卡通及點餐業者推出的「高雄好家載」，將納入10大市場、夜市加入防疫...

端節前夕買氣旺 金湖鎮長視察市場關心民生供需與防疫

再過兩天就是端午佳節，往年這個時候，市場就會開始出現採購的婆婆媽媽，今年受到新冠肺炎疫情影響，各個賣場與市場的人流不多。...

疫期剛好適合閉門寫作！高雄青年文學獎徵件總獎金35萬

高雄市立圖書館主辦、高雄文學館承辦的「110年高雄青年文學獎」，即日起至9月30日徵件，總獎金35萬元。今年度主題為「異...

消防公司捐贈1000住警器及3000口罩 嘉惠台南弱勢民眾

居家裝設住警器有助降低火災危害，永揚消防安全設備公司今天捐贈台南市消防局1000個住警器、3000個防疫口罩給弱勢民眾，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。