消防公司捐贈1000住警器及3000口罩 嘉惠台南弱勢民眾

居家裝設住警器有助降低火災危害，永揚消防安全設備公司今天捐贈台南市消防局1000個住警器、3000個防疫口罩給弱勢民眾，期能拋磚引玉，讓更多人關心居家防火防災問題。

台南市推廣住警器已行之有年，近年來亦不乏許多成功逃生案例。近3年因住警器成功動作，而減災的火警案件已累積61件，成功逃生人數已有167人。

永揚消防安全設備公司，創立於高雄市，為國內製造消防安全設備大廠之一。負責人張來川，深知住警器為降低火災危害關鍵角色，今天主動捐贈1000個住警器及3000個防疫口罩。以實際行動回饋社會，愛心不落人後。由於防疫，沒辦捐贈儀式，貨運直送台南市消防局。

消防局局長李明峯表示，消防局接受民間捐贈住警器，協助配發給本市獨居老人、殘障人士、低收入戶等弱勢民眾。將企業善心發揚，散布至台南市的每個角落，讓每個住警器都能發揮守護住宅安全的功能。並提醒家中未安裝，或只安裝1顆住警器的民眾，可自行至大賣場、網路，購買貼有內政部消防署個別認可合格標示住警器，安裝於客廳、臥室、廚房等，達到最佳的防災效果。