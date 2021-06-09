屏東有線電視業者 陪伴長輩掌握最新疫情

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
全台第三級警戒延長到6月28日，屏東縣從5月21日首例本土確診案例出現後，只要當天有確診案例，屏東縣政府召開疫情說明記者會，由有線電視業者提供直播人力、設備與攝影棚，服務在地民眾掌握最新疫情。圖／觀昇有線電視提供
全台第三級警戒延長到6月28日，屏東縣從5月21日首例本土確診案例出現後，只要當天有確診案例，屏東縣政府召開疫情說明記者會，由有線電視業者提供直播人力、設備與攝影棚，服務在地民眾掌握最新疫情。圖／觀昇有線電視提供

全台第三級警戒延長到6月28日，屏東縣從5月21日首例本土確診案例出現後，只要當天有確診案例，屏東縣政府召開疫情說明記者會，由有線電視業者提供直播人力、設備與攝影棚，服務在地民眾掌握最新疫情。

屏東縣府接獲中央通知當天有確診案例，屏東縣長潘孟安與屏東新聞 PT News Facebook粉絲專頁，都會發布下午3點疫情說明記者會直播預告。

屏東有線電視表示，高齡化社會，老人家不見得經常使用3C產品，或擁有充足網路條件，在關鍵的防疫時刻，有線電視業者不缺席，支援縣府每場直播記者會，民眾除線上觀看，有線電視用戶可透過第三台公用頻道收看，掌握疫情趨勢、確診者足跡以及防疫知識等資訊。

疫情期間，民眾待在家就是最簡單的防疫措施，有線電視指出，為善盡地方媒體企業責任，更協助播出縣府製作「陪你宅家運動」系列影片，每天上午8點至9點、下午1點半至2點半在第三台公用頻道播出，課程包含有氧健康操、肌力訓練、慢活瑜珈、親子律動、居家互動遊戲等，歡迎大小朋友準時起來動一動。

有線電視業者期待，公用頻道可以在防疫期間發揮最大效益，也呼籲公部門、民間單位可善用公用頻道，踴躍提供有助於防疫的影音內容。詳情請見有線電視官網「公用頻道使用規則」，或洽詢服務電話（08）721-4567分機811。

全台第三級警戒延長到6月28日，屏東縣從5月21日首例本土確診案例出現後，只要當天有確診案例，屏東縣政府召開疫情說明記者會，由有線電視業者提供直播人力、設備與攝影棚，服務在地民眾掌握最新疫情。圖／觀昇有線電視提供
全台第三級警戒延長到6月28日，屏東縣從5月21日首例本土確診案例出現後，只要當天有確診案例，屏東縣政府召開疫情說明記者會，由有線電視業者提供直播人力、設備與攝影棚，服務在地民眾掌握最新疫情。圖／觀昇有線電視提供
全台第三級警戒延長到6月28日，屏東縣從5月21日首例本土確診案例出現後，只要當天有確診案例，屏東縣政府召開疫情說明記者會，由有線電視業者提供直播人力、設備與攝影棚，服務在地民眾掌握最新疫情。圖／觀昇有線電視提供
全台第三級警戒延長到6月28日，屏東縣從5月21日首例本土確診案例出現後，只要當天有確診案例，屏東縣政府召開疫情說明記者會，由有線電視業者提供直播人力、設備與攝影棚，服務在地民眾掌握最新疫情。圖／觀昇有線電視提供
全台第三級警戒延長到6月28日，屏東縣從5月21日首例本土確診案例出現後，只要當天有確診案例，屏東縣政府召開疫情說明記者會，由有線電視業者提供直播人力、設備與攝影棚，服務在地民眾掌握最新疫情。圖／觀昇有線電視提供
全台第三級警戒延長到6月28日，屏東縣從5月21日首例本土確診案例出現後，只要當天有確診案例，屏東縣政府召開疫情說明記者會，由有線電視業者提供直播人力、設備與攝影棚，服務在地民眾掌握最新疫情。圖／觀昇有線電視提供
全台第三級警戒延長到6月28日，屏東縣從5月21日首例本土確診案例出現後，只要當天有確診案例，屏東縣政府召開疫情說明記者會，由有線電視業者提供直播人力、設備與攝影棚，服務在地民眾掌握最新疫情。圖／觀昇有線電視提供
全台第三級警戒延長到6月28日，屏東縣從5月21日首例本土確診案例出現後，只要當天有確診案例，屏東縣政府召開疫情說明記者會，由有線電視業者提供直播人力、設備與攝影棚，服務在地民眾掌握最新疫情。圖／觀昇有線電視提供

屏東縣政府 疫情 直播

延伸閱讀

徐若瑄直播處女秀 范范自拉黑、林心如手滑客廳全都曝

屏東勝利新村老榕樹倒塌 診斷感染俗稱「樹癌」褐根病

苗栗縣政府防疫捐款 TBC捐500萬元

三級警戒延至6月28日 屏東異動資訊報你知

相關新聞

消防公司捐贈1000住警器及3000口罩 嘉惠台南弱勢民眾

居家裝設住警器有助降低火災危害，永揚消防安全設備公司今天捐贈台南市消防局1000個住警器、3000個防疫口罩給弱勢民眾，...

台東市里鄰調整 10月實施

台東市公所計畫10月17日公告實施新里鄰調整方案，以因應一年後地方選舉，但不牽動市民代表、議員選區，影響較小，本屆里長任...

部落共管景觀區 原民會：要溝通好

許多自然景觀區位處原住民部落，部落共管意識抬頭，爭議也不少。高雄藤枝國家森林遊樂區重新開園不久，居民醞釀圍路抗議；屏東溯...

金門觀光產業紓困辦公室 再度啟用

3級警戒再度重創金門觀光產業，金門縣政府觀光處昨起再度啟用「觀光產業紓困諮詢辦公室」，提供旅行、旅宿、交通運輸業等紓困資...

復舊百年月台 左營園道月底完工

高雄鐵路地下化後，左營至鳳山綠園道工程陸續改造完成，北高雄左營段鐵路園道遷移，保存百年歷史「島式月台」，也利用原本的咾咕...

屏東視訊診療 113家醫療院所加入

疫情升溫，民眾避免外出，屏東縣政府大力推動民眾看病不用進醫院的視訊診療，已有113家醫療院所（18家醫療機構、62家診所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。