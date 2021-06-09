屏東有線電視業者 陪伴長輩掌握最新疫情

全台第三級警戒延長到6月28日，屏東縣從5月21日首例本土確診案例出現後，只要當天有確診案例，屏東縣政府召開疫情說明記者會，由有線電視業者提供直播人力、設備與攝影棚，服務在地民眾掌握最新疫情。

屏東縣府接獲中央通知當天有確診案例，屏東縣長潘孟安與屏東新聞 PT News Facebook粉絲專頁，都會發布下午3點疫情說明記者會直播預告。

屏東有線電視表示，高齡化社會，老人家不見得經常使用3C產品，或擁有充足網路條件，在關鍵的防疫時刻，有線電視業者不缺席，支援縣府每場直播記者會，民眾除線上觀看，有線電視用戶可透過第三台公用頻道收看，掌握疫情趨勢、確診者足跡以及防疫知識等資訊。

疫情期間，民眾待在家就是最簡單的防疫措施，有線電視指出，為善盡地方媒體企業責任，更協助播出縣府製作「陪你宅家運動」系列影片，每天上午8點至9點、下午1點半至2點半在第三台公用頻道播出，課程包含有氧健康操、肌力訓練、慢活瑜珈、親子律動、居家互動遊戲等，歡迎大小朋友準時起來動一動。