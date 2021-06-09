高市推防疫宅經濟 外送服務增市場夜市3公里免費送

高雄市政府日前推出「高雄好家載」，結合餐飲業與計程車隊提供外送服務。市府經發局今天表示，將納入10大市場與夜市，也考量機動性由機車快遞，並加碼補助3公里內免運費。

高雄市經濟發展局長廖泰翔表示，「高雄好家載」第二波擴大納入市場、夜市加入，民眾只要動動手指打開「LINE熱點」高雄好家載專區，在方圓3公里範圍內，喜歡的市場、夜市選購生鮮美食滿399元，運費將由市府買單。

廖泰翔指出，目前已有苓雅、龍華、文賢、哈囉、三民一、楠梓、陽明、光華、忠孝、興中等10處市場與夜市上線，升級服務整合超過200攤，推出2000多種品項，各式生鮮蔬果、肉類海鮮與熟食，並提供機車外送服務。

他透露，「高雄好家載」後續更將結合勞動部「安心上工」計畫，提供就業機會，培訓他們成為市場、夜市得力助手，希望透過新的消費方式，降低傳統市場與夜市人流，也推動市場與夜市數位轉型，創造防疫互助經濟平台。

光華夜市主委顏永峻指出，夜市大多以飲食為主，雖然店家本身就有加入外送平台，但因抽成高，幫助有限，這次市府推動的「高雄好家載」既不用抽成又補貼運費，店家參與意願相當踴躍，也希望消費者能夠多多支持。

經發局表示，上週推出服務後，陸續接獲其他縣市詢問，市府已主動向其他縣市分享做法，同時也與各地政府請益交流，盼使防疫與紓困措施更加完善，除了支持台灣餐飲業與計程車業，也與外縣市互助共渡疫情難關。