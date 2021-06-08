高雄市山區大雷雨 甲仙攔河堰川流量倍增
高雄市山區今天下午大雷雨，從那瑪夏區到內門區都有逾40毫米的時雨量，達到大雨等級，內門區雷雨交加，時雨量72毫米，甲仙攔河堰川流量也倍增。
近日天氣不穩定，下午3時許，山區有短延時強降雨，波段式大雷雨從那瑪夏、六龜、甲仙到內門區，接力落雷、滂沱大雨讓車行困難；不過1個多小時後，天色轉亮，不再陰霾，雨勢也變小。
市府水利局統計，內門區溝坪測站至下午5時的時雨量是72毫米，居全市之冠，其次是那瑪夏區約50毫米，瞬間有8個行政區都達到大雨等級（時雨量達40毫米以上）。
山區接力波段大雷雨，甲仙溪及高屏溪攔河堰都有豐沛的川流量；甲仙堰8日累積雨量是15.9毫米，川流量從中午約每秒88立方尺（CMS）至下午5時，倍增到175CMS，對水情助益不少。
由於下午的降雨都在山區，平地包括阿公店水庫、澄清湖及鳳山水庫都顯示零降雨量。
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