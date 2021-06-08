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防疫再升級！金門採購正壓採檢亭守護醫護安全

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府斥資添購2座「正壓採檢亭」在6月6日就定位，即日起正式啟用，提供第一線醫護採檢人員安全舒適的採檢環境。圖／縣府提供
金門縣府斥資添購2座「正壓採檢亭」在6月6日就定位，即日起正式啟用，提供第一線醫護採檢人員安全舒適的採檢環境。圖／縣府提供

防疫再升級！金門縣府添購2座「正壓採檢亭」在6月6日就定位，即日起正式啟用，目前分別安置在尚義機場及衛生福利部金門醫院急診使用，未來將可提供第一線醫護採檢人員安全舒適的採檢環境，減少感染風險，提高採檢效率，大大降低採檢現場穿著防護衣人員之不適以及心理之負擔。

縣府表示， 5月26日至6月1日台灣端尚未設置快篩站時，尚義機場快篩站每日最高採檢人數為208人，6月2日起扣除台灣已完成快篩者，在金門機場每日最高採檢可達112人，近日每日皆達到入境旅客全面篩檢之目標，以保護金門民眾的安全。

金門尚義機場今天到站旅客共有219人，在台灣端機場快篩107人，金門端快篩111人，北榮醫師1人(已施打疫苗)篩檢率100%，全數陰性。

縣府指出，此次正壓檢疫亭具有組裝迅速、恆溼恆溫、安全設計、採檢量高、節能舒適、獨立潔淨等特色，風壓濾網組、紫外線殺菌燈、亭內採正壓設計，由於採用「正壓」設計，空氣只能由內往外送，將可能已受到潛在病患污染的空氣阻絕在外，能確保密閉性與隔離性，降低檢疫人員的染疫風險，讓醫護採檢零風險保障監守防疫第一線之醫護安全。

據了解，先前機場的採檢亭相當陽春，嚴格來講只是一扇門安裝在機場的自動門上，不少醫護人員都覺得不夠安全，這次專業的正壓檢疫亭進駐，不少人都說，設備比較專業安心，工作起來也比較無後顧之憂。

縣府再次提醒民眾，快篩陰性不代表沒有染病，陰性仍應持續留意健康狀況，落實防疫措施。所有檢測工具皆有偽陰性及偽陽性的可能，若病患在潛伏期亦有可能無法檢測出來。

金門縣長楊鎮浯率員到部立金門醫院視察「正壓採檢亭」的安裝與建置情形。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯率員到部立金門醫院視察「正壓採檢亭」的安裝與建置情形。圖／縣府提供
縣府秘書長陳朝金在受訪時表示，此次正壓檢疫亭具有組裝迅速，亭內採正壓設計，能確保密閉性與隔離性，降低檢疫人員的染疫風險。圖／縣府提供
縣府秘書長陳朝金在受訪時表示，此次正壓檢疫亭具有組裝迅速，亭內採正壓設計，能確保密閉性與隔離性，降低檢疫人員的染疫風險。圖／縣府提供

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