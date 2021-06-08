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攤商嘆撐不下去！市府：「高雄好家載」擴大對象助申請紓困

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄瑞豐夜市從5月17日起自主性停業，單日虧損上百萬元，攤商大嘆撐不下去。圖／取自瑞豐夜市官網
高雄瑞豐夜市從5月17日起自主性停業，單日虧損上百萬元，攤商大嘆撐不下去。圖／取自瑞豐夜市官網

疫情摧折夜市經濟，高雄瑞豐夜市原預計6月15日重新營業，現在卻傳出7月可能吹熄燈號。夜市攤商大吐苦水，大呼撐不下去了！高雄市府經發局長廖泰翔表示，「高雄好家載」接下來會將市場、夜市陸續上架，希望透過新的消費方式，創造新的防疫經濟平台；並製作懶人包協助攤商申請補助。

廖泰翔今天在防疫會議表示，高雄市府政策並沒有要求夜市停業，瑞豐夜市是上個月因為疫情的關係，宣布自主停業；另外可以看到一般夜市像是光華、自強夜市，也是透過鼓勵、要求消費者以外帶的方式，讓攤商繼續營業。以市府的立場，還是希望避免群聚，透過用外帶的方式，把好吃的餐點帶回家吃。

廖泰翔表示，在紓困這塊，攤商、市場、夜市、攤集場等，都是市府關心的對象，繼中央推出紓困4.0外，高市府也推出「高雄好家載」，接下來會將市場、夜市陸續上架，希望透過新的消費方式，期待創造新的防疫經濟平台。

針對中央紓困4.0方案，經發局調查發現，去年有許多攤商朋友沒有提出申請，主要有幾個原因。不同方案會針對不同群體，包括是否有稅籍，如果有稅籍的話，就可以申請經濟部方案；如果沒有稅籍，就看是否有加入相關工會的勞保，如果有加入，就可以申請勞動部相關的方案；如果沒有稅籍、也沒有勞保，還可以申請衛福部的方案。

經發局針對攤商朋友做了不同的懶人包和文宣，說明針對不同的身分和條件，中央政府有什麼樣的紓困可以申請。廖泰翔說，經發局也主動去攤集場，到攤商面前報告地方跟中央的方案，如果有長輩或攤商不熟悉線上操作，他們也透過紙本的方式提供相關資訊，由同仁及合作夥伴協助攤商做線上登打，把紓困4.0的美意提供給所有的攤商。

夜市 疫情

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