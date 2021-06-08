高雄召募大規模接種準備 逾2000醫護熱血報名

高雄市今天連續第2天零新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，市長陳其邁說仍要戰兢兢做好疫準備；面對較大規模的疫苗接種部署，高市已召募到2083名熱血醫護響應。

繼7日零本土病例，今天高市再+0，連續零新增本土病例，振奮人心。陳其邁下午主持防疫會議，談到零新增病例，提醒不要特別高興，仍要嚴陣以待，做好防疫準備，他舉日本東京、大阪疫情起起落落，盼勿鬆懈直到疫苗施打達到群體免疫。

即將進入較大規模疫苗施打，高雄市對外召募，至今天中午已有2083名熱血醫護報名響應，感謝他們熱情投入，陳其邁並持續要求確診者要誠實精準配合疫調才能有效遏止疫情擴大傳播。

民眾減少出門配合防疫，還不時有暖心故事在擴散。他說在網路社群看到「公寓咖啡」貼文因政策規定轉成外帶不及反應，生意清淡了；但業者持續每週二、五提供5份餐點給有需要者，以「少想自己、多想別人一點」、「自己站穩同時扶著別人站穩」，讓大家看到正能量，也是「同島一命」最佳註解。

受到疫情影響，學校不是取消畢業典禮就是改為線上舉行，高雄市曹公國小線上畢典讓畢業生化身為機器人遠距出席，卻遭網民酸文「像告別式」，在網路引起討論。校長劉熾慧還在臉書發文向師生致歉，盼大家一起輕拍掉「這薄薄的灰」，看到校方美意與初衷。

陳其邁在防疫會議被問到此事，盼大家看到師長對畢業生的牽絆、提醒及美意初衷，他要為師長加油。

有關報導指出陸軍官校7月將舉行三軍9校入伍生團開訓一事，市府衛生局簡任技正潘炤穎回應，那是錯誤訊息，市府和衛生局未接獲查詢，屆時會再依據目前防疫3級警戒到6月28日的情形，依需求做滾動修正。陳其邁表示，會再和國防部協調相關防疫工作。